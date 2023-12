Meilleur casque VR : quel modèle acheter en 2023 ? 

Les casques de réalité virtuelle se sont fortement démocratisés ces dernières années. Même s’ils restent un investissement important, il est possible de trouver de bons appareils pour quelques centaines d’euros. Mais il existe une myriade de modèles. De plus, ils sont tous différents les uns des autres. Voici donc notre sélection des meilleurs casques VR.

Notre top 3 des meilleurs casques VR

Meta Quest 3, la nouvelle référence du casque VR Pico 4, le meilleur rapport qualité/prix HTC Vive Pro 2, le meilleur casque VR haut de gamme

Le concept d’un casque VR ou de « réalité virtuelle » est très simple. Il permet de profiter de films, séries ou jeux vidéo en immersion totale. En effet, l’écran est littéralement devant nos yeux pour nous offrir une expérience unique. Si au départ cette technologie ne convenait pas à tous, les modèles récents permettent à tout le monde d’en profiter. D’un autre côté, pour utiliser à fond ces appareils, il faut souvent posséder des PC avec une bonne fiche technique. En bref, c’est un point à prendre en compte avant son achat.

Actuellement, de plus en plus de marques se lancent sur ce marché, avec des produits toujours plus originaux comme l’Apple Vision Pro de la firme de Cupertino. D’un autre côté, d’autres acteurs comme Meta (anciennement Facebook) ou HTC sont devenus de vrais experts dans ce domaine. Bien évidemment, ils ne sont pas les seuls présents dans ce secteur. Découvrez notre comparatif des meilleurs casques de réalité virtuelle.

Meta Quest 3, la nouvelle référence du casque VR

Meta Quest 3 La nouvelle référence du casque VR

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

On aime Réalité mixte très réussie

Réalité mixte très réussie Performances améliorées

Performances améliorées Il a gagné en confort…

Il a gagné en confort… Manettes plus ergonomiques et meilleur suivi des mains

Manettes plus ergonomiques et meilleur suivi des mains Pas besoin d'accessoires annexes On n'aime pas Faiblesse de l'autonomie

Faiblesse de l’autonomie Absence d’une version 256 Go

Absence d’une version 256 Go … mais peu être inconfortable avec des lunettes

On commence ce comparatif avec le dernier-né des casques VR, le Meta Quest 3. Tout d‘abord, il est bon de préciser que la marque est un des leaders du secteur. Ces modèles sont généralement réputés pour offrir un très bon rapport qualité/prix. D’ailleurs, son prix de départ est de 549 € ce qui reste raisonnable par rapport à la concurrence. Dans tous les cas, il est un peu plus léger et confortable à porter que l’appareil précédent. Bien évidemment, ce n’est pas le seul point qui a été amélioré.

Tout d’abord, il est équipé du nouveau processeur Snapdragon XR2 Gen 2 épaulé par 8 Go de ram. Enfin, il est disponible avec 128 ou 512 Go de capacité de stockage. Cette évolution permet d’avoir un rendu en couleur et non en noir et blanc ce qui est très plaisant. Ensuite, la résolution a été améliorée et passe de 1834 x 1920p à 2064 x 2208p avec un taux de rafraîchissement variable de 72 à 120 Hz. D’un autre côté, les manettes ont été repensées. Elles sont désormais plus confortables, mais surtout l’anneau a disparu. De plus, le suivi des mains est bien meilleur que par le passé.

Sinon la réalité mixte permet de facilement délimiter l’espace de jeu, mais surtout de se servir de certains objets comme les meubles directement en jouant. Pour finir, on trouve toujours une prise jack pour connecter un casque audio et la technologie d’audio spatiale 3D. En résumé ce Meta Quest 3 est un excellent choix de casque VR. Cependant, difficile de le conseiller aux personnes possédant la génération précédente.

Meta Quest 2, le bon choix pour un premier casque VR

Meta Quest 2 Le bon choix pour un premier casque VR

269.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

349.02€ Voir l’offre

352.81€ Voir l’offre

On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Léger

Léger Fonctionnement sans fil

Fonctionnement sans fil Compatible PC et nombreux stores à disposition

Compatible PC et nombreux stores à disposition Bonne fluidité en jeu On n'aime pas Autonomie limitée

Autonomie limitée Pas très confortable pour les porteurs de lunettes

Même si la dernière version du casque VR de Meta est disponible depuis peu, pour certaines personnes il peut être intéressant de se procurer le Quest 2. Il est vrai qu’il n’embarque pas toutes les améliorations de son successeur, mais il reste un modèle de qualité avec un prix de départ bien inférieur. En effet, il est possible de trouver ce modèle à 299 euros en 128 Go chez de nombreux revendeurs.

Dans tous les cas, il est équipé d’une dalle LCD avec une fréquence de 90 Hz. Pour le coup, la qualité d’affichage est bien supérieure à la première génération (Oled). Sinon, comme dit précédemment, il dispose d’une définition de 1832 x 1920p. D’autre part, il possède le processeur Snapdragon XR2 épaulé par 6 Go de ram. La puissance déployée est très correcte et permet de profiter d’une expérience de jeu fluide. Sur ce point, il n’a pas grand-chose à envier à la dernière génération.

D’autre part, nous trouvons avec les manettes un système de piles AA capable d’assurer une autonomie de près de 30 heures. Cependant, le casque en lui même, va avoir du mal à dépasser les 3 heures avec une seule charge. Sinon, vous pouvez toujours le brancher à votre PC (câble) ou bien l’utiliser de manière autonome. Pour finir, vous avez accès aux jeux de la boutique Steam et d’autres marchands en plus de ceux du Meta Quest Store.

Pico 4, le meilleur rapport qualité/prix

Pico 4 Le meilleur rapport qualité/prix

349€ Voir l’offre

349.99€ Voir l’offre

370€ Voir l’offre

On aime Confortable, même avec des lunettes !

Confortable, même avec des lunettes ! Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Contrôleurs ergonomiques

Contrôleurs ergonomiques Bonne fluidité en jeu

Bonne fluidité en jeu Tarif intéressant On n'aime pas Manque encore de jeux

Manque encore de jeux Autonomie un peu limitée

Le Pico 4 est un casque de réalité virtuelle développé par une filiale de TikTok est qui se pose comme un sérieux concurrent aux modèles de Meta. D’ailleurs son tarif est similaire, ce qui est en fait un produit au très bon rapport qualité/prix. Plus dans le détail, il possède un double écran LCD (pour chaque oeil) de 2,56 pouces disposant d’une définition de 2160 x 2160p. Il dispose d’un angle de vision de 105° et sa fréquence atteint 90 Hz.

L’ensemble offre une excellente qualité d’affichage. Sur ce point il n’a rien à envier à ses concurrents. De plus, il se révèle très confortable sur la tête et cela même si vous portez des lunettes. En résumé si vous en portez, nous allons vous conseiller le casque VR Pico plutôt que l’un des modèles de Meta Quest. Pour revenir à la partie technique, il embarque un SoC Snapdragon XR2 aux bonnes performances.

Sinon, on retrouve le Wifi, le Bluetooth et la possibilité de directement le brancher sur un PC. Enfin, sa batterie de 5300 mAh assure environ 3 heures d’autonomie si vous l’utilisez sans fil. D’ailleurs, les contrôleurs fonctionnent grâce à des piles AA. Le seul vrai regret avec cet appareil est le faible choix de jeux à notre disposition. En effet, le Pico Store est toujours un peu vide pour le moment. Néanmoins, on espère que les choses vont s’améliorer dans les mois à venir.

Sony PlayStation VR2, le casque de réalité virtuelle dédié à la PS5

Sony PlayStation VR2 Le casque de réalité virtuelle dédié à la PS5

566.84€ Voir l’offre

591.86€ Voir l’offre

599.99€ Voir l’offre

599.99€ Voir l’offre

On aime Très confortable

Très confortable Filaire, et câble de 4,5 mètres

Filaire, et câble de 4,5 mètres Très belle qualité d’affichage

Très belle qualité d’affichage Bonne expérience de jeu

Bonne expérience de jeu Très facile d'utilisation On n'aime pas Catalogue encore limité

Catalogue encore limité Tarif élevé

Tarif élevé Incompatible PC

Si dans l’ensemble les casques VR se destinent à un usage sur PC, Sony a décidé de développer des modèles adaptés à sa PlayStation 5. Pour ce comparatif, nous allons vous présenter le dernier appareil en date, le PlayStation VR2. Pour rappel, la première version était passée assez inaperçue, mais Sony a finalement amélioré la recette avec ce nouveau produit. Quoiqu’il arrive, il dispose d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De plus, on retrouve une définition 4K (2000 x 2040 par oeil) et il est capable de supporter le HDR. En résumé, il offre une excellente qualité d’affichage. Pour le reste le casque, comme les contrôleurs sont confortables et ergonomiques. D’ailleurs, même les porteurs de lunettes vont trouver l’expérience agréable, même si sur ce point nous donnons l’avantage au Pico 4. Sinon, il se branche directement sur la console via un câble USB. Ce dernier faisant 4,5 mètres, vous ne devriez pas avoir de problèmes de distances, ni même d’autonomie.

Enfin, s’il est destiné exclusivement à la PS5, il est possible de le faire fonctionner sur PC si vous êtes un peu bricoleur. Cependant, ce casque de réalité virtuelle a deux défauts. Tout d’abord son prix hallucinant de 599 euros, alors que (deuxième problème), le catalogue de jeux compatibles reste toujours limité. Il y a quelques très bons titres comme Horizon Call of the Mountain, mais dans l’ensemble, on trouve le store un peu vide.

HTC Vive XR Elite, le casque pour s’essayer à la réalité mixte

HTC Vive XR Elite Le casque pour s'essayer à la réalité mixte

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1,349.12€ Voir l’offre

1,356.51€ Voir l’offre

1,399.94€ Voir l’offre

On aime Propose la réalité mixte

Propose la réalité mixte Assez confortable

Assez confortable Très bonnes performances

Très bonnes performances Large choix de jeux

Large choix de jeux Facile d'utilisation On n'aime pas Qualité d'affichage un peu faible pour ce prix

Qualité d’affichage un peu faible pour ce prix Autonomie du casque et des contrôleurs limitée

Autonomie du casque et des contrôleurs limitée Tarif élevé

Même si à l’origine les smartphones ont fait la renommée de la marque, aujourd’hui c’est bien dans le domaine des casques VR que HTC s’est imposée comme une référence. Ici, nous allons vous présenter un des modèles les plus haut de gamme (et onéreux) du fabricant, le HTC Vive XR Elite. Plus précisément, il s’agit d’un casque de réalité mixte. Plus concrètement, vous pouvez jouer à vos jeux en immersion, ou profiter d’une expérience où vous verrez l’interface et votre salon en fond.

Côté technique, ses écrans LCD ont une définition de 1920 x 1920 avec une fréquence qui atteint 90 Hz. Le résultat est très convenable, mais pour un prix supérieur à 1000 euros, nous sommes en droit d’en attendre un peu plus. Ensuite, il dispose du processeur Snapdragon XR2 épaulé ici par 12 Go de ram. En bref, il ne manque pas de puissance. Sinon le casque est assez léger et confortable à l’utilisation. Cela même avec la batterie.

D’ailleurs, il offre seulement 2 heures d’autonomie, ce qui est un peu regrettable. Sinon, vous pouvez évidemment le brancher à votre PC. Sinon, les jeux à notre disposition sont assez nombreux avec notamment la possibilité d’accéder à la boutique SteamVR. En conclusion, ce HTC Vive XR Elite est un bon choix si vous voulez essayer la réalité mixte. Cependant, si vous cherchez un simple casque VR, il est trop onéreux pour que nous vous le conseillions.

HTC Vive Pro 2, le meilleur casque VR haut de gamme

HTC Vive Pro 2 Le meilleur casque VR haut de gamme

565.02€ Voir l’offre

609.02€ Voir l’offre

641.62€ Voir l’offre

687.18€ Voir l’offre

849.95€ Voir l’offre

On aime Superbe qualité d'affichage

Superbe qualité d’affichage Confortable…

Confortable… Excellente expérience de jeu

Excellente expérience de jeu Adapté aux porteurs de lunettes

Adapté aux porteurs de lunettes Parfait pour l'écosystème Steam VR On n'aime pas Tarif élevé surtout avec toutes les balises

Tarif élevé surtout avec toutes les balises …mais il a tendance à tenir un peu chaud

…mais il a tendance à tenir un peu chaud Installation compliquée la première fois

Nous concluons ce comparatif avec un autre casque VR HTC, le Vive Pro 2. Ce dernier se propose comme un produit haut de gamme avec un tarif conséquent. Mais quoiqu’il arrive, c’est un modèle très intéressant si vous êtes prêts à y mettre les moyens. En effet il utilise la technologie LCD et est capable de supporter la 5K. De plus la définition est de 2448 x 2448 par oeil et le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz. Au niveau de la qualité d’affichage, c’est sans doute le meilleur casque VR de notre sélection.

Ensuite, il offre un bon confort d’utilisation et cela est également le cas quand on porte des lunettes. D’un autre côté, en cas d’utilisation prolongée, il a tendance à tenir chaud. En résumé, vous allez transpirer. Sinon, les branchements sont un peu fastidieux à faire, mais la prise en main reste assez simple. D’autre part, prenez en compte qu’il faut un PC avec une solide fiche technique pour profiter à fond de l’expérience. D’ailleurs, comme vous avez accès, en plus de la boutique du constructeur, au SteamVR, vous aurez un bon choix de jeux.

Mais c’est aussi ici que se trouve le principal défaut de ce modèle. En effet, il faut posséder des balises compatibles qui ne sont pas disponibles avec le kit basique. Ce dernier est au prix officiel de 799 €, mais l’ensemble avec les traceurs atteint 1399 euros. Même si l’expérience reste impressionnante, ce n’est pas à la portée de toutes les bourses.

HTC Vive Pro 2, kit complet

HTC Vive Pro 2, kit complet Rakuten 1,018.84€

Cdiscount 1,164.54€

Fnac 1,249.51€

RueDuCommerce 1,286.99€

Materiel.net 1,499.95€

TopAchat 1,499.99€ Plus d'offres

👁 Quelles différences entre réalité mixte, virtuelle et augmentée ?

En règle général, tous les fabricants commercialisent leurs casques sous la dénomination « VR », il existe différents types de technologies. Pour y voir plus clair, nous vous avons détaillé dans cette partie les principales différences :

Casque de réalité virtuelle : il s’agit de la technologie la plus courante et c’est dans cette catégorie que l’on trouve les produits les plus abordables. L’immersion est ici totale, le casque vous transporte dans l’univers du jeu.

il s’agit de la technologie la plus courante et c’est dans cette catégorie que l’on trouve les produits les plus abordables. L’immersion est ici totale, le casque vous transporte dans l’univers du jeu. Casque de réalité augmenté : elle ne nécessite pas forcément un casque. En effet, elle a pour objectif d’améliorer l’environnement réel via des ajouts numériques. Un smartphone ou une tablette sont suffisants pour ce type d’expérience. Par exemple, c’est le principe utilisé par des jeux comme Pokemon Go.

: elle ne nécessite pas forcément un casque. En effet, elle a pour objectif d’améliorer l’environnement réel via des ajouts numériques. Un smartphone ou une tablette sont suffisants pour ce type d’expérience. Par exemple, c’est le principe utilisé par des jeux comme Pokemon Go. Casque de réalité mixte : comme son nom l’indique, elle reprend des éléments des deux technologies précédentes. Il est ici possible de jouer en complète immersion, ou alors d’afficher une interface qui se superpose avec l’environnement qui vous entoure. Cependant, il s’agit des appareils les plus onéreux.

💰 Quel est le prix d’un casque de réalité virtuelle ?

De nos jours, il est possible de trouver des casques VR à des tarifs corrects. Cependant, si vous voulez un appareil qualitatif, il va falloir débourser au moins 300 euros. En dessous de cette somme, on trouve des modèles de faible qualité. Bien évidemment, il existe des produits plus onéreux, offrant une meilleure qualité d’affichage et une excellente puissance. Dans ce segment, les prix peuvent aisément dépasser les 1000 euros. Dans tous les cas, pour une première expérience nous conseillons le Meta Quest 2 ou le Pico 4 qui sont parfois disponibles à moins de 300 euros chez certains revendeurs.

🤔 Sur quels supports peut-on utiliser un casque VR ?

Actuellement, selon le casque VR que vous possédez, il est possible d’utiliser ce dernier sur plusieurs supports. Voici une liste des appareils compatibles avec cette expérience :

PC : c’est généralement la solution de base. Il suffit de brancher son casque à son ordinateur pour jouer. Cependant, selon le jeu, il faut une très bonne configuration.

c’est généralement la solution de base. Il suffit de brancher son casque à son ordinateur pour jouer. Cependant, selon le jeu, il faut une très bonne configuration. Autonome : en effet, certains modèles s’utilisent de manière autonome. Ils embarquent un processeur et un espace de stockage pour directement installer les jeux. Seul bémol, il faut prendre en compte l’autonomie et cette dernière dépasse rarement les 3 heures et cela, peu importe le casque

en effet, certains modèles s’utilisent de manière autonome. Ils embarquent un processeur et un espace de stockage pour directement installer les jeux. Seul bémol, il faut prendre en compte l’autonomie et cette dernière dépasse rarement les 3 heures et cela, peu importe le casque Smartphone : certains utilisent directement votre mobile comme écran et processeur. C’est la solution la moins coûteuse, mais l’expérience n’a franchement rien d’extraordinaire.

certains utilisent directement votre mobile comme écran et processeur. C’est la solution la moins coûteuse, mais l’expérience n’a franchement rien d’extraordinaire. Consoles : dans cette situation, on parle en réalité de la PlayStation 5 avec son casque PSVR2. L’expérience est excellente, mais très onéreuse si on prend en compte le tarif de la PS5, la somme totale dépasse les 1000 euros. D’un autre côté, toujours pas de casque VR à l’horizon pour la Xbox Series. D’ailleurs, depuis peu, le Xbox Cloud Gaming est accessible sur Meta Quest 3 (en bêta).

👓 Est-il possible d’utiliser un casque VR avec des lunettes ?

Oui, il est tout à fait possible de profiter de l’expérience d’un casque VR avec des lunettes. Cependant, tous les modèles ne sont pas adaptés. Par exemple, nous déconseillons les Meta Quest, qui ne sont pas les meilleures solutions. À l’inverse, Pico et HTC sont de bons choix. D’ailleurs, sur certains appareils, il est possible de régler la distance des lentilles pour facilement intégrer les lunettes. D’autres sont même capables de directement corriger la vision, mais ce n’est pas toujours très efficace. Dernière solution, se procurer des lentilles spécialement adaptées à notre vue. Il existe quelques sites spécialisés dans ce domaine.