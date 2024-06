Metal Gear Solid 3 Remake : cette nouveauté ultraréaliste va surprendre les joueurs

© Konami

Il était pressenti que Metal Gear Solid 3 Remake se montrerait dans l’une des conférences de ce début de mois de juin. Ce n’est pas lors de l’ouverte du Summer Game Fest que le jeu a fait une apparition, mais un peu plus tard, pendant le Xbox Games Showcase.

L’occasion pour les joueurs de découvrir plus en profondeur le remake du jeu culte de 2004. En plus de graphismes à la pointe de la technologie grâce à l’Unreal Engine 5, Konami promet une nouveauté ultraréaliste que les fans de l’œuvre originale devraient apprécier.

Konami annonce une nouveauté extrêmement réaliste dans Metal Gear Solid 3 Remake

Le Xbox Games Showcase fait très certainement partie des rares conférences de ces dernières années dont les joueurs se souviendront pendant longtemps. Durant deux heures, les bandes-annonces aussi inattendues que surprenantes se sont succédé, dont celle de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater.

Le nouveau trailer montre le début de la mission de Naked Snake ainsi que quelques passages en pleine infiltration ou des séquences de combat explosives. The Boss, personnage culte du jeu, apparaît même pendant quelques secondes.

Malheureusement, cette nouvelle bande-annonce ne contenait pas la date de sortie de Metal Gear Solid 3 Remake sur PC, PS5 et Xbox Series. Le site officiel du jeu non plus. En revanche, celui-ci dévoile une des nouveautés de ce remake.

Dans l’œuvre originale, le joueur devait soigner chaque blessure de Snake individuellement pour faire remonter sa barre de vie. Une brûlure devait se soigner avec un onguent, une maladie avec un médicament et une coupure profonde avec un désinfectant et une suture.

Le système de soin sera conservé dans le remake et même amélioré. « L’usure et les déchirures des vêtements de Snake, ainsi que les coups et blessures par balles qu’il subit, apparaissent en temps réel. Les blessures laisseront une marque indélébile sur son corps et raconteront l’histoire unique vécue par chaque joueur au fil du jeu », indique le site officiel de MGS Delta : Snake Eater.

L’Unreal Engine 5 utilisé comme moteur graphique pour MGS 3 Remake devrait rendre particulièrement réalistes les blessures de Snake. Notez que vous pourrez choisir entre les caméras à la troisième personne et la vue du dessus dans le jeu, comme dans Metal Gear Solid 3 : Subsistence, une version améliorée de l’œuvre originale. Snake disposera également de nouveaux mouvements.