Metroid : voici les 10 meilleurs jeux de la franchise, en attendant Metroid Prime 4

La saga Metroid est l’une des franchises les plus anciennes de Nintendo, une pierre angulaire de la firme, débutant en 1986 avec le premier jeu Metroid. Depuis, de nombreux jeux ont vu le jour sur diverses consoles et portables, accompagnés de spin-offs et de remakes. Voici les 10 meilleurs.

Les meilleurs jeux de la saga Metroid © Nintendo

Samus Aran, chasseuse de primes intergalactique, nous entraîne dans une saga spatiale indémodable et ce, depuis des décennies. Ses aventures, empreintes d’exploration et de combats acharnés, ont donné naissance à une série de jeux vidéo acclamés par la critique.

Aujourd’hui, je vous propose donc de cartographier les étoiles de Metroid, en classant les 10 opus principaux selon leurs notes Metacritic, du moins au plus apprécié. De quoi patienter, en attendant la sortie très attendue de Metroid Prime 4.

10. Metroid: Other M (2010 – Wii) – 79

Premier opus à se dérouler sur la Wii, Metroid: Other M a divisé les fans. Son scénario guidé et son système de contrôle controversé ont terni l’expérience pour certains. Cependant, l’exploration et les combats restent fidèles à la formule Metroid, offrant une aventure plaisante pour les néophytes.

9. Metroid Prime 3: Corruption (2007 – Wii) – 80

Troisième volet de la trilogie Prime, Metroid Prime 3: Corruption propose une expérience en coopération inédite. Samus est rejointe par trois autres chasseurs de primes, chacun avec ses propres capacités. Si l’aventure est captivante, le mode solo manque parfois de profondeur.

8. Metroid Prime 2: Echoes (2004 – GameCube) – 85

Metroid Prime 2: Echoes plonge Samus dans un monde parallèle, corrompu par une énergie sombre. L’exploration y est plus verticale que jamais, et l’ambiance est particulièrement oppressante. Un opus incontournable pour les fans de Metroid Prime.

7. Metroid (1986 – NES) – 85

Le tout premier opus de la saga Metroid a posé les bases du genre Metroidvania. Sur la NES, Samus explore la planète Zebes, éliminant des hordes d’ennemis et découvrant de nouvelles capacités. Un jeu fondateur qui a marqué des générations de joueurs.

6. Metroid Dread (2021 – Nintendo Switch) – 86

Dernier opus en date de la saga Metroid, Metroid Dread offre une expérience intense et moderne. Samus est traquée par des robots E.M.M.I. impitoyables, ce qui ajoute une tension permanente à l’exploration. Un retour en force pour la série sur Nintendo Switch, mais aussi l’un des meilleurs jeux de la console en 2024.

5. Metroid Fusion (2002 – Game Boy Advance et Nintendo Switch Online) – 88

Metroid Fusion marque le retour de Samus sur la Game Boy Advance après une longue absence. Le jeu propose une histoire sombre et intrigante, un gameplay affiné et une bande-son envoûtante. Un opus incontournable pour les fans de la série.

4. Metroid: Samus Returns (2017 – 3DS) – 88

Remake du jeu Metroid II sur Game Boy, Metroid: Samus Returns propose une refonte complète en 2D moderne.L’exploration est fluide et dynamique, les combats sont intenses et l’ambiance est saisissante. Un excellent point d’entrée pour les nouveaux venus dans la série.

3. Super Metroid (1994 – Super Nintendo, Wii U) – 91

Considéré comme l’un des meilleurs jeux de la Super Nintendo, Super Metroid a marqué l’histoire du genre Metroidvania.Son monde vaste et labyrinthique, ses combats intenses et sa bande-son inoubliable en font un classique intemporel. C’est mon petit préféré, à titre strictement personnel.

2. Metroid Prime (2002 – GameCube) – 96

Premier opus de la trilogie Prime sur GameCube, Metroid Prime révolutionne le genre en passant à la 3D. L’exploration est immersive, les combats sont viscéraux et l’atmosphère est envoûtante. Un chef-d’œuvre incontesté du jeu vidéo.

1. Metroid Prime Remastered (2023 – Nintendo Switch) – 97

Remaster du jeu Metroid Prime original, Metroid Prime Remastered offre une expérience sublimée sur Nintendo Switch. Les visuels sont époustouflants, les contrôles sont impeccables et l’aventure reste inoubliable. Un hommage vibrant à un classique intemporel.

Les autres jeux Metroid à découvrir, malgré leurs notes plus mauvaises

Si le classement Metacritic met en lumière les étoiles brillantes de la saga Metroid, il laisse dans l’ombre des titres moins acclamés par la critique. Mais cela ne signifie pas qu’ils soient dénués d’intérêt.

Parmi les absents notables, on trouve Metroid II: Return of Samus (1991) sur Game Boy. Ce jeu, bien que fondateur du genre Metroidvania sur console portable, a souffert de sa difficulté élevée et de ses graphismes rudimentaires, le plaçant à un score Metacritic de 67.

Metroid Prime Hunters (2006) sur Nintendo DS, première tentative de la série sur multijoueur en ligne, a également connu un destin mitigé, avec un score Metacritic de 74. Son gameplay multijoueur novateur n’a pas su convaincre tous les fans, et le mode solo s’est avéré trop court.

Enfin, Metroid Prime Federation Force (2016) sur New Nintendo 3DS, spin-off axé sur le multijoueur coopératif, a essuyé un cuisant échec critique et commercial, avec un score Metacritic de 54. Son gameplay répétitif et son manque d’innovation ont déçu les fans de la saga, qui attendaient un retour de Samus en solo.

Désormais, rendez-vous en 2025 pour Metroid Prime 4 !