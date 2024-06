Metroid Prime 4 a-t-il été présenté sur une Switch 2 lors du Nintendo Direct ?

Metroid Prime 4 a-t-il été joué sur une Nintendo Switch 2 ?

C’est lors du Nintendo Direct de juin 2024 que nous avons enfin pu mettre la main sur ce que nous attendions depuis pas moins de sept ans : une date de sortie pour Metroid Prime 4 et un premier aperçu du gameplay.

Annoncé pour 2025, ce nouvel opus promet d’offrir une expérience palpitante sur Nintendo Switch, bien que des spéculations aient rapidement surgi quant à la plateforme sur laquelle le jeu tournerait réellement.

Certains se demandent si Metroid Prime 4 ne serait pas en réalité conçu pour la prochaine console de Nintendo, la supposée Nintendo Switch 2. Cette théorie s’est propagée suite à des analyses approfondies de Digital Foundry, experts en technologie vidéoludique, sollicités par IGN pour éclaircir ce mystère.

Alors, Metroid Prime 4 tournait-il sur Nintendo Switch, ou sur Nintendo Switch 2 ?

Richard Leadbetter, rédacteur en chef chez Digital Foundry, a analysé en détail la bande-annonce de gameplay de Metroid Prime 4 et a conclu que le jeu semblait bien tourner sur la Nintendo Switch originale.

La résolution interne de 900p et les légères baisses de framerate observées correspondent aux capacités habituelles des productions de haute qualité sur cette console, maîtrisée avec virtuosité par Retro Studios, dit-il.

À lire : Metroid : voici les 10 meilleurs jeux de la franchise, en attendant Metroid Prime 4

Cette clarification devrait apaiser ceux qui espéraient un avant-goût de la puissance de la Switch 2. Mais en soi, le développement de Metroid Prime 4 sur une plateforme vieillissante témoigne aussi du talent de Retro Studios.

Comme l’explique Leadbetter, « la maîtrise d’une plateforme fixe permet aux développeurs de tirer le meilleur parti du matériel disponible ». Il évoque Halo 4 sur Xbox 360, qui exploitait pleinement le potentiel d’une console en fin de cycle.

Quant à l’avenir de Metroid Prime 4 sur Switch 2, les attentes restent élevées. Leadbetter anticipe des améliorations significatives. Il évoque une meilleure résolution, potentiellement augmentée par DLSS, ainsi qu’à des temps de chargement réduits grâce à un SSD plus performant. Et à notre avis, Metroid Prime 4 sortira sur les deux consoles en même temps.

Au-delà de Metroid Prime 4, la question se pose également pour les autres titres phares de Nintendo. Des versions améliorées de jeux comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom pourraient-elles suivre sur Switch 2 ? Les possibilités semblent prometteuses, bien que la stratégie de Nintendo reste encore à définir.