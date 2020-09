Microsoft Flight Simulator : un glitch fait disparaître les joueurs dans un trou noir façon Interstellar

Un joueur de Microsoft Flight Simulator survolant le trou noir – Crédit : Larry Kyrala / YouTube

Sorti le 18 août dernier sur PC et Xbox One, Microsoft Flight Simulator a réussi à séduire la communauté d’adeptes d’aviation et de simulation, mais aussi des joueurs en général. En effet, les paramètres du jeu sont plutôt flexibles, ce qui permet à n’importe quel joueur de profiter du jeu sans trop se soucier de l’aspect simulation. Ainsi, de nombreux joueurs s’adonnent à l’exploration du monde. C’est d’ailleurs comme ça que quelqu’un a retrouvé les coordonnées de la colline du fond d’écran par défaut de Windows XP. En plus de redécouvrir des lieux emblématiques, les joueurs tombent également sur des glitchs. Le dernier en date ? Un gigantesque trou noir qui semble tout droit sorti du film Interstellar (2014) de Christopher Nolan.

Beaucoup de joueurs comparent le trou noir de Microsoft Flight Simulator à celui d’Interstellar

En général, les glitchs et découvertes en tout genre sont souvent partagés sur Reddit. Ce nouveau glitch n’y a pas fait exception. L’utilisateur Reddit « u/ReversedWindow » a partagé une vidéo qui commence tout à fait normalement. Son avion à hélice roule au sol en pleine campagne, et plus précisément à l’aéroport rural de Lagoa Nova situé au Brésil. Après quelques secondes, le joueur tourne la caméra et son avion bascule dans un gigantesque trou du terrain qui semble sans fond. Un gros problème de modélisation de la part de Microsoft Flight Simulator.

De nombreux utilisateurs Reddit partagent le même avis. Ce trou noir de Microsoft Flight Simulator fait beaucoup penser à celui d’Interstellar. D’ailleurs, un autre membre de la communauté a réalisé un montage en combinant les scènes de la vidéo de u/ReversedWindow et des scènes du film de science-fiction de Christopher Nolan.

Enfin, ce glitch est loin d’être le seul à avoir été découvert dans Microsoft Flight Simulator. Le développeur Asobo Studio a réalisé un excellent travail au niveau de la modélisation du monde réel. Cependant, cela n’empêche pas des bugs ou des glitchs comme celui-ci de survenir. D’un autre côté, c’est aussi ce qui fait le charme de Microsoft Flight Simulator. D’ailleurs, le jeu sera bientôt disponible en VR et il sera d’abord compatible avec le casque HP Reverb G2 dont la sortie est prévue pour le mois de novembre. S’il n’est pas corrigé avant, le glitch du trou noir sera très impressionnant à voir avec un casque VR.

