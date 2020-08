Vous pouvez voler dans le fond d’écran de Windows XP dans Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator vous permet de voler n’importe où sur la planète, y compris dans les lieux les plus célèbres du monde, comme par exemple la fameuse colline du fond d’écran par défaut de Windows XP.

Pour rappel, la photo originale s’appelle « Colline verdoyante » (Bliss en anglais). Elle a été prise par Charles O’Rear en 1996 dans le Comté de Sonoma en Californie, et plus précisément dans la vallée de Napa au nord de San Francisco.

Crédit : kotaku

u/rockin_gamer, un membre de Reddit, a réussi à trouver les coordonnées du lieu qui a inspiré le fond d’écran de Windows XP dans le jeu de Microsoft. Annoncé en 2019 lors de l’E3, Flight Simulator vous permettra de survoler vos endroits favoris sans bouger de votre canapé, à moins que vous ne vouliez utiliser un casque de réalité virtuelle.

Si vous avez déjà utilisé cette version du système d’exploitation de Microsoft, il est très probable que cette colline et ce ciel bleu vous soient familiers. Pour retrouver cet endroit mythique dans Flight Simulator, il suffit de vous rendre aux coordonnées 38°15′00.5″N 122°24′38.9″W.

Malheureusement, l’endroit a maintenant un aspect différent, car il s’agit d’un vraisemblablement d’un vignoble. Sur la photo d’origine, la lumière était parfaite, la colline était toute verte, et quelques nuages commençaient à apparaître à l’horizon. En outre, un parasite nommé phylloxéra avait obligé les agriculteurs à retirer les vignes et à semer l’herbe pendant un certain temps.

Avec un tel niveau de réalisme, il n’est pas étonnant que Flight Simulator soit devenu l’un des titres les plus exigeants jamais sortis sur PC. Même la puissante carte NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti descend en dessous de 30 FPS à certains moments.

Disponibilité

Le jeu est dès à présent disponible sur PC, celui-ci est sorti le 18 août. Il devrait cependant sortir à une date ultérieure sur Xbox One. Si vous prévoyez de vous le procurer, équipez-vous d’un gros SSD, car le jeu prend beaucoup de place. Une version physique qui comprend 10 DVD est également disponible à la vente.

Source : u/rockin_gamer