Windows 11 24H2 : une flopée d’améliorations arrivent, voici les nouveautés

La dernière mise à jour 24H2 de Windows 11, récemment publiée pour les membres du programme Windows Insider, introduit des ajustements techniques subtils mais essentiels. Ces améliorations, bien que discrètes, résolvent des bugs importants et renforcent la sécurité, améliorant ainsi la stabilité et l’efficacité du système.

Crédit : Microsoft / Tom’s Guide

Microsoft continue d’affiner son système d’exploitation Windows 11 avec une nouvelle mise à jour pour les membres du programme Windows Insider, spécialement pour ceux inscrits dans le canal Release Preview.

Cette nouvelle build, identifiée sous le numéro 26100.1586 (KB504186), peut sembler mineure à première vue, mais elle apporte son lot de corrections de bugs et d’améliorations subtiles qui pourraient améliorer l’expérience utilisateur.

Quelles sont les nouveautés ?

La mise à jour 24H2 de Windows 11 apporte des ajustements techniques subtils mais importants. Par exemple, dans Internet Explorer, un bug empêchait le navigateur de respecter une commande spécifique lors de sa fermeture, ce qui pouvait entraîner des comportements imprévus. La mise à jour corrige ce dysfonctionnement pour assurer une meilleure stabilité.

Un autre correctif concerne le système de noms de domaine (DNS). Lors du démarrage, un contrôleur de domaine pouvait se retrouver bloqué en raison d’un problème de communication avec le client DNS. Ce blocage ralentissait le démarrage des serveurs, mais la mise à jour résout ce problème, permettant un démarrage plus fluide.

Enfin, une modification notable concerne OpenSSH. Cet outil, utilisé pour des connexions sécurisées à distance, pouvait être activé de manière non intentionnelle via le Server Manager, ce qui représentait un risque potentiel. La mise à jour ajoute désormais une demande de confirmation avant l’activation, renforçant ainsi la sécurité.

Un mois chargé pour Microsoft

Cette mise à jour n’est que la dernière d’une série d’améliorations que Microsoft a déployées pour Windows 11 24H2. Début août, la firme de Redmond a lancé une mise à jour dynamique Safe OS, conçue pour améliorer l’environnement de récupération de Windows, assurant ainsi une meilleure résilience en cas de problèmes critiques.

Un autre correctif, KB5041178, a suivi, visant à améliorer les binaires d’installation de Windows et les fichiers utilisés pour les mises à jour de fonctionnalités. Des modifications qui visaient à rendre le processus de mise à jour plus fluide et plus fiable pour les usagers.

Enfin, Microsoft avait déjà dévoilé en juillet la mise à jour KB5040529 qui, elle, apportait des fonctionnalités plus visibles, telles que le support d’Emoji 15.1, un nouveau gestionnaire de comptes dans le menu Démarrer, et de nouvelles options pour personnaliser l’écran de verrouillage avec des informations en direct sur le sport, le trafic, et les finances.