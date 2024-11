Microsoft va supprimer les applications Mail et Calendar de Windows 11 d’ici la fin de l’année

© Envato

Microsoft a déjà entamé le mouvement au printemps 2024. Lorsque vous activiez Mail ou Calendar sur Windows 11, un message vous invitait à migrer vos comptes vers Outlook, car la disparition de ces services était proche. La date est désormais fixée !

Microsoft prévient dans un communiqué très précis que les applications Mail et Calendar ne bénéficieront plus de leur support au 31 décembre 2024. Une fois que les applications auront atteint cette date, Microsoft prévient que, plus tard dans l’année, les utilisateurs qui n’auront pas migré vers la nouvelle application Outlook “ne seront plus en mesure d’envoyer et de recevoir des courriels à l’aide de Windows Mail et Calendar. Tous les courriels locaux, les événements de calendrier et les contacts stockés dans Mail, Calendar et People resteront exportables”.

Les installations existantes d’Outlook classique par le biais de licences perpétuelles et d’abonnements continueront d’être prises en charge au moins jusqu’en 2029, de sorte qu’il faudra un certain temps à Microsoft pour faire passer tous les utilisateurs vers sa nouvelle version d’Outlook.

Pourquoi fusionner les applications Mail et Calendar dans Outlook ?

Microsoft force les utilisateurs depuis près d’un an à installer et à utiliser Outlook. Bien que le client de messagerie du géant de la Tech offre des fonctionnalités intéressantes, dont certaines dopées à l’IA, pourquoi opérer un tel changement au risque de perdre des utilisateurs qui n’aiment pas changer leurs habitudes ?

Pour plus d’uniformité, répond Microsoft. Outlook permet, depuis une seule et unique interface claire et intuitive, de gérer ses rendez-vous, de partager ses disponibilités, de recevoir ses courriers (même vos comptes Gmail et Yahoo), d’accéder à Microsoft 365 d’un simple clic (avec une connexion internet bien entendu pour accéder au service en ligne gratuit) et ainsi de rester organisé.