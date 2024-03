Windows 11 vous force à remplacer Courrier et Calendrier par Outlook, pas le choix

Windows 11 va mettre fin à Courrier et Calendrier en temps qu’applications à part. Elles seront absorbées par Outlook et Microsoft ne vous laisse pas d’autre choix que d’accepter cette fusion.

© Envato

Windows 11 va intégrer Courrier et Calendrier à Outlook pour unifier ses services

Microsoft ne vous laisse pas vraiment le choix, vous ne pourrez pas refuser la fusion

On ne sait pas si ce changement aura lieu en France face au DMA récemment mis en place par l’Union européenne

Au fil des mises à jour, Windows 11 s’affine et se peaufine en attendant le déploiement de sa plus grosse update, Hudson Valley. Microsoft rassemble tous ses services et prochainement, ce sont les applications Courrier et de Calendrier qui passent à la trappe. Pourquoi ? Ils sont absorbés par Outlook pour plus d’uniformité.

À lire > Vous voulez tout savoir sur Windows 11 ? On vous explique tout !

Outlook remplace Courrier et Calendrier, c’est officiel

Une mise à jour de taille va prochainement bouleverser les habitudes des utilisateurs de Courrier et de Calendrier. L’application Outlook va les remplacer sous Windows 11 pour rassembler tous les services de Microsoft sous la même bannière. Lorsque Courrier est ouvert, un message prévient de ce changement à venir. L’utilisateur a le choix entre amorcer cette fusion dès à présent ou attendre que ce soit obligatoire. En bref, il est possible de retarder l’échéance mais après, ce sera impossible.

En revanche, si vous ne choisissez pas l’une ou l’autre des options, l’installation de l’application Outlook se fait instantanément. Microsoft force un peu la main en imposant la présence de son client de courrier électronique aux utilisateurs de Windows 11.

Et si le DMA empêchait cette absorption par Outlook ?

La fusion de ces deux services sous la bannière d’Outlook est aussi dans un but de rendre les choses plus simples. Mais dans les faits, elle risque de chambouler les habitudes des utilisateurs qui préfèrent gérer indépendamment Courrier et Calendrier. Ce changement pousse également à utiliser le client de courrier électronique de Microsoft.

Reste toutefois à savoir si cette fusion sera effective en France. Le Digital Markets Act (DMA) de l’Europe empêche ces pratiques, sur le papier, pour tordre le cou au monopole des Gafam. Parmi les changements, Windows ne se connecte plus automatiquement à d’autres services – autrefois, vous connecter à Outlook vous connectait aussi à Xbox, par exemple. Peut-être que nouveau règlement bloquera l’absorption de Courrier et de Calendrier par Outlook.

Le DMA a eu des conséquences auprès d’autres géants de tech que Microsoft. Par exemple, Maps n’apparaît plus par défaut lorsque vous faites une recherche Google. Mais l’un des plus gros changements reste pour Apple qui n’a plus le choix et doit accepter les alternatives à son App Store.