WordPad : Windows 11 va supprimer l’éditeur de texte, c’est la fin d’une ère

WordPad vit ses dernières heures sur Windows 11. L’emblématique logiciel de traitement de texte sera bientôt supprimé du système d’exploitation sans réinstallation possible via la voie officielle. C’est la fin d’une époque !

© Envato

De nombreuses applications et fonctionnalités sont devenues obsolètes en 2023 sur Windows 11. Outre Microsoft Support Diagnostic Tool, Windows Speech Recognition ou AllJoyn, Microsoft a commencé à couper les ponts avec son mythique logiciel de traitement de texte. WordPad n’a ainsi plus droit aux mises à jour depuis septembre dernier.

L’éditeur du texte était souvent utilisé jadis en guise d’alternative gratuite à Microsoft Word. Mais au fil du temps, d’autres solutions plus complètes (et gratuites) ont émergé à l’instar de LibreOffice et Apache OpenOffice, remisant WordPad au placard. Comme c’était prévisible à l’aune de la fin des mises à jour, Microsoft vient de confirmer la disparation prochaine de l’application dans la build 26020 de Windows 11.

WordPad va disparaître de Windows 11

“À compter de cette version, les applications WordPad et Contacts ne seront plus installées après une installation propre du système d’exploitation. Dans une prochaine version, WordPad sera supprimé lors de la mise à jour et ne pourra pas être réinstallé. WordPad est une fonctionnalité obsolète de Windows”, écrit l’entreprise sur son blog.

Si la mort annoncée de WordPad ne fait plus aucun doute, l’application ne disparaîtra pas tout de suite. La nouvelle version de l’OS est seulement disponible sur le canal Canary du programme Windows Insider. La mise à jour doit encore passer par les canaux bêta et développement avant d’être publiée en version stable.

A terme, les amoureux de WordPad (s’ils existent) ne pourront donc plus installer l’application via les voies officielles. Des astuces officieuses devraient toutefois leur permettre de continuer à utiliser l’outil. Qu’on se le dise, la disparition du logiciel est loin d’être dramatique, les alternatives étant légion. Elle marque surtout la fin d’une époque pour les utilisateurs les plus nostalgiques.

De son côté, le Bloc-notes est toujours bien vivant sur Windows 11, affichant désormais le nombre de caractères. En revanche, l’Enregistreur d’actions utilisateur vit ses dernières heures.