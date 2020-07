Minecraft : un mod permet d’émuler Windows 95 et de jouer à Doom sur un PC du jeu

Minecraft fait partie de ces jeux où la communauté de moddeurs y est très active. Les sites dédiés au jeu et les forums de passionnés regorgent d’une multitude de mods. L’un d’entre eux permet d’émuler Windows 95 et donc de jouer à Doom sur un PC virtuel.

Crédit : u/uDrunkMate – Reddit

Depuis sa sortie en 2011, le jeu de Mojang a gagné la réputation de permettre aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité. Tous les jeux de type bac à sable le font, mais Minecraft est l’un de ceux pour qui la communauté est la plus loyale. Les joueurs créent des mods divers et variés qui servent à améliorer l’expérience du jeu, apporter du contenu, ou tout simplement explorer de nouvelles possibilités. C’est le cas du mod VM Computers.

Jouer à Doom dans Minecraft, ce n’est pas utile, mais c’est impressionnant

Un joueur a posté une vidéo de démonstration de ce mod sur le subreddit Minecraft. On l’aperçoit déplacer son joueur à l’intérieur de sa maison en blocs jusqu’à un ordinateur. Doom est déjà lancé et il n’a qu’à faire un clic gauche pour que les contrôles soient retransmis à l’ordinateur virtuel et non à Minecraft. La version du jeu qu’il utilise est la 1.15.2. L’inconvénient majeur du mod VM Computers est que le son n’est toujours pas pris en charge. Pas facile de se plonger dans Doom sans profiter de la bande-son iconique qui l’accompagne.

Crédit : u/uDrunkMate – Reddit

Afin de pouvoir jouer à Doom, le joueur a émulé le système d’exploitation Windows 95. N’importe quelle application autre que Doom aurait pu être lancée pour la démonstration, mais le jeu est devenu une sorte de référence. Les internautes utilisent toujours Doom lorsqu’ils essaient de faire tourner des applications sur des machines improbables. Par exemple, un jeune américain a joué à Doom sur une caisse enregistreuse de McDonald’s.

D’ailleurs, les moddeurs font parfois le contraire, c’est-à-dire qu’il intègre un jeu dans Doom. Récemment, un joueur a recréé Punch-Out!! de la NES dans DOOM II sur PC. Enfin, un autre exemple de mod impressionnant créé pour Minecraft est une version fluide et jouable de Metroid Fusion qui a requis 7 ans de travail.

Source : The Verge