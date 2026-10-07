Mise à jour Pixel d’octobre : Google corrige trois bugs agaçants et dit adieu aux Pixel 6

Le correctif d’octobre 2026 arrive sur tous les Pixel depuis la génération 6, avec trois bugs agaçants rayés de la liste pour les modèles récents. Pour les Pixel 6 et 6 Pro, vendus dès 649 euros il y a cinq ans, ce téléchargement a un goût de dernière fois.

Cinq ans après leur sortie, les Pixel 6 et 6 Pro reçoivent en octobre 2026 leur dernière mise à jour garantie par Google.

Google a lancé le 6 octobre 2026 le déploiement de sa mise à jour mensuelle pour les smartphones et la tablette Pixel. La diffusion s’étale par vagues sur une semaine environ, votre appareil peut donc patienter quelques jours avant d’afficher la notification. Au menu, trois réparations ciblées, réservées aux générations 8 à 11. Les Pixel 6 et 7 reçoivent une version dépourvue de correctif annoncé, et les deux aînés de la famille font là, selon toute vraisemblance, leur dernier tour de piste.

Mise à jour Pixel d’octobre 2026 : les trois bugs corrigés

Premier irritant éliminé : une sonnerie qui grésillait ou se déformait lors de certains appels VoIP, ceux qui transitent par Internet. Les Pixel 8, 9 et 10 en profitent.

Deuxième réparation, étendue jusqu’aux Pixel 11 : le clavier virtuel rechignait parfois à surgir au moment de taper dans un champ de recherche. Les Pixel 11, tout juste sortis, soignent enfin un défaut de jeunesse embarrassant, avec des photos et des vidéos qui s’enregistraient de temps à autre dans la mauvaise orientation.

Les impatients peuvent forcer la vérification depuis Paramètres, Système, puis Mise à jour logicielle.

Pixel 6 et 6 Pro : cinq ans de suivi, puis le silence

Arrivés en France le 28 octobre 2021 à 649 et 899 euros, les Pixel 6 et 6 Pro inauguraient la puce maison Tensor. Google leur garantit cinq ans de mises à jour d’Android et de sécurité à compter de leur mise en vente sur le Google Store américain. Le compteur expire à la fin du mois, avant le patch de novembre.

L’entreprise avait prévenu dès le 20 juillet, en écartant les deux téléphones de son programme bêta : « L’appareil atteindra sa fin de vie », écrivait alors Google.

Le smartphone continuera de s’allumer chaque matin et ses applications de se mettre à jour via le Play Store. Les failles du système découvertes après octobre, elles, resteront béantes, un risque à peser pour qui consulte sa banque sur son mobile. Les utilisateurs de Pixel 6a disposent d’un sursis jusqu’en juillet 2027, les propriétaires de Pixel 7 et 7 Pro jusqu’en octobre 2027. Depuis le Pixel 8, Google promet sept ans de suivi.

Source : Google, communauté Pixel