Molotov augmente encore ses prix, mais enrichit son catalogue de nouvelles chaînes

Molotov va encore augmenter ses prix après les hausses assez importantes du début d’année. Les abonnés au service devront payer plus cher, mais en contrepartie, la plateforme ajoutera plusieurs chaînes à son catalogue.

Depuis quelques mois, les plateformes de SVOD augmentent leur prix et modifient leurs abonnements à tour de rôle. En novembre dernier, Disney+ introduisait une nouvelle formule avec publicité tout en appliquant une hausse de prix à celle de base. Quelques semaines plus tôt, c’est Netflix qui augmentait ses prix.

De leur côté, les abonnés Amazon Prime Video devront payer pour éviter les publicités pendant leur programme dès l’an prochain. Molotov, le service français, va lui aussi bousculer sa grille tarifaire, mais en ajoutant toutefois plusieurs chaînes à son catalogue pour permettre aux abonnés de mieux digérer la hausse de prix.

Molotov augmente ses prix et ajoute des chaînes à son abonnement Extended

Molotov vient d’annoncer une triste nouvelle à ses utilisateurs par mail : le tarif de son abonnement Extended augmente dès maintenant. Il passe de 9,99 € à 10,99 € par mois dès à présent pour les nouveaux venus, comme l’affiche déjà le site officiel du service.

En revanche, la hausse s’appliquera lors du prochain renouvellement pour ceux les souscripteurs actuels de la formule. Ainsi, la plateforme à l’ambition de « proposer une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus ».

Heureusement, les utilisateurs du service pourront se consoler avec les chaînes MTV 00’s, MTV 90’s, MTV 80’s ainsi que Club MTV, qui arrivent dans le catalogue. Notez que les autres abonnements au service ne sont pas concernés pas cette hausse de prix pour le moment comme l’explique Alloforfait. Plutôt logique, sachant que Molotov avait déjà fait grimper significativement ses tarifs début 2023.

Rappelons que Molotov Extended donne accès à + de 130 chaînes dont celles de la TNT, ainsi qu’aux fonctionnalités d’enregistrement, de replay et au contrôle du direct. Vous pouvez également en profiter sur quatre écrans en full HD. D’ailleurs, l’abonnement est actuellement proposé à 0,99 € jusqu’au 27 janvier 2024.