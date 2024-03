Spotify augmente ses prix en France et rejette la faute sur le gouvernement

Spotify vient d’annoncer la mauvaise nouvelle. Dans peu de temps, les abonnés français devront composer avec une énième augmentation de prix. En cause, la taxe CNM désormais imposée par le gouvernement aux services de streaming musical.

© Envato

L’été dernier, Spotify a augmenté ses tarifs, au grand dam de ses abonnés. L’abonnement Premium Personnel est passé à 10,99 euros par mois (1 euro de plus) tandis que la formule Duo atteint désormais les 14,99 euros (2 euros de plus). Cette grille tarifaire s’apprête toutefois à être bouleversée. Spotify vient d’annoncer à ses abonnés français que les prix allaient de nouveau être revus à la hause. “Nous avons tout fait pour éviter d’en arriver là, malheureusement le gouvernement français en a décidé autrement”, indique le communiqué.

Pour justifier cette augmentation, Spotify invoque la taxe CNM fraîchement adoptée. Pour rappel, celle-ci vise à financer le Centre National de la Musique, l’organisme qui commande des études sur l’industrie musicale hexagonale et qui attribue des subvention aux maisons de disques et à l’industrie du spectacle vivant. Désormais, les plateformes de streaming doivent mettre la main à la poche pour financer ce centre. Et cela pèse sur leurs finances !

Spotify : les prix des abonnements Premium vont augmenter

“Avec la création de cette nouvelle taxe, Spotify devrait reverser environ deux tiers de chaque euro aux ayants droit et au gouvernement français. Bien entendu, il s’agit là d’un montant conséquent qui ne permet pas d’assurer la pérennité de l’entreprise”, poursuit la plateforme. Cette dernière explique qu’elle ne peut pas “absorber de taxes supplémentaires” et ce même après avoir baissé le budget marketing dédié aux artistes et réduit son soutien aux festivals français.

Lettre ouverte à nos abonnés pic.twitter.com/MajbNCcf4U — Spotify France (@spotifyfrance) March 7, 2024

Ce faisant, Spotify va prochainement mettre à jour sa grille tarifaire. Concrètement, tous les abonnés Premium français subiront l’augmentation de plein fouet. Ils devront s’acquitter du “forfait le plus élevé au sein de l’Union européenne”. La plateforme n’a pas encore révélé le montant de l’augmentation qui permettra de compenser les coûts induits par la nouvelle taxe. Elle promet de communiquer dans les prochaines semaines pour fournir davantage de détails.

Reste à voir si les plateformes de streaming concurrentes vont imiter Spotify. Pour mémoire, Deezer a augmenté ses prix en France en septembre dernier (Deezer Premium coûtant désormais 11,99 € par mois). Quelques semaines plus tard, Apple Music a tout bonnement supprimé son abonnement le moins onéreux.