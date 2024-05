Molotov TV augmente le prix de sa formule la moins chère

Molotov TV fait partie des plateformes d’IPTV de référence. Le service propose un accès gratuit (nombre de chaînes et fonctionnalités limitées) ainsi que plusieurs formules payantes qui incluent divers avantages. Il s’agit donc de sélectionner celle qui colle le plus avec vos besoins. En fin d’année, l’abonnement Extended avait subi une augmentation, passant de 9,99 à 10,99 € par mois. En contrepartie, les chaînes MTV 00’s, MTV 90’s, MTV 80’s et Club MTV sont désormais inclus dans l’offre.

Quelques mois plus tard, c’est au tour de la formule Extra d’être touchée par une hausse. L’abonnement le moins onéreux de Molotov est désormais plus cher d’un euro, passant de 5,99 à 6,99 euros par mois. “Afin que Molotov puisse continuer à vous proposer une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus, le prix de l’abonnement Molotov Extra évolue”, explique la plateforme.

Molotov Extra coûte désormais 6,99 euros par mois

L’augmentation sera effective dès le prochain renouvellement à partir du 16 juin prochain. Et la plateforme de rappeler que cette offre “reste sans engagement”. Un moindre mal pour les personnes qui souhaitent arrêter leur souscription sans avoir à payer de surcoût. Pour mémoire, voici ce qui est inclus dans l’abonnement Extra :

Plus de 100 chaînes (TNT incluse)

Possibilité de se connecter en Full HD sur quatre écrans simultanément

Enregistrement de vos programmes dans le cloud

Contrôle du direct

Replays

Accès depuis tous les pays de l’Union européenne pour les résidents français

Actuellement, il est possible de bénéficier d’une ristourne intéressante. L’abonnement Molotov Extra coûte seulement 0,99 euro lors du premier mois de souscription. Pour rappel, cette formule inclut les chaînes M6 et TF1 qui ne sont plus accessibles sur la version gratuite de Molotov. Il est possible de lancer la plateforme sur de nombreux supports. Molotov fonctionne notamment sur smartphone, TV, tablette, PC, Mac mais aussi sur les consoles de salon.