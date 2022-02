Molotov : pourquoi les chaînes TF1 sont désormais payantes

Molotov ne diffuse plus les chaînes du groupe TF1 en clair. Celles-ci sont désormais seulement accessibles aux utilisateurs ayant souscrit une offre payante. Voici pourquoi.

Les petits cadenas signifient que les chaînes ne sont plus accessibles gratuitement – Crédit : Molotov

Molotov a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à verser 8,5 millions d’euros à TF1 au début du mois de janvier. Depuis 2019, la plateforme ne respectait pas la nouvelle grille tarifaire relative à la diffusion des chaînes du groupe audiovisuel. Celle-ci était passée de 1,5 millions d’euros à 4 millions d’euros par an minimum. Au vu de son nombre d’utilisateurs, le service aurait dû s’acquitter de 22 millions d’euros par an. Refusant de payer une telle somme, le service avait toutefois continué de diffuser les chaînes.

Sommé de ne plus diffuser les chaînes sous 15 jours, Molotov avait notamment déclaré qu’elle souhaitait trouver « une solution raisonnable et équilibrée » avec TF1, permettant aux utilisateurs de « continuer à regarder ses chaînes en clair gratuitement ». Mais les discussions n’ont pas permis à la plateforme d’obtenir ce qu’elle souhaitait. Dans un nouveau communiqué daté du 7 février, Molotov révèle ainsi avoir trouvé un accord pour diffuser les chaînes en clair du groupe TF1 « mais uniquement dans ses offres payantes ».

Molotov diffuse seulement les chaînes TF1 dans ses offres payantes

Sont concernées les chaînes suivantes : TF1, TMC, TFX, TF1 séries films et LCI. Une situation que le service dénonce. « Molotov regrette cette situation et réaffirme son attachement à la gratuité pour tous des chaînes en clair de la TNT. Il est d’ailleurs important de noter que toutes les autres chaînes de la TNT sont accessibles gratuitement sur Molotov, en dehors de celles des groupes TF1 et M6 » avec qui Molotov avait également eu des démêlés judiciaires.

En faisant un saut sur l’application, nous avons bien constaté l’impossibilité d’accéder aux chaînes susmentionnées, un message indiquant : « les nouvelles conditions posées par le groupe TF1 ne nous permettent malheureusement plus de vous proposer les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 séries films et LCI gratuitement ».

Par ailleurs, les chaînes payantes du groupe TF1 (TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV) ne sont désormais plus projetées. « Cette situation est susceptible d’évoluer en fonction des discussions qui sont toujours en cours avec le Groupe TF1 », précise Molotov.

Source : Molotov