Moonfall : trailer épique pour le film catastrophe de 2022

Un film catastrophe pour commencer 2022 – Crédit : Metropolitan Filmexport

Les films catastrophes, c’est un peu l’adage de deux cinéastes. D’un côté, Michael Bay qu’on ne présente plus. Le cinéaste a livré des films comme Transformers ou No Pain No Gain avec Mark Wahlberg, de retour dans Uncharted. De l’autre, Roland Emmerich, dont l’œuvre fait frissonner les amateurs de sensations fortes. Independance Day, Godzilla, 2012, l’homme aime tout faire exploser. Mais si cette fois-ci, on quittait la surface de la Terre, non pas pour aller dans l’espace mais plutôt sur la lune ! C’est le point de départ de Moonfall, prochaine œuvre de Roland Emmerich. Et aujourd’hui, le long-métrage dévoile un trailer.

Roland Emmerich de retour avec un film catastrophe (surprise !)

C’est une bien mauvaise journée pour les terriens. Après des millions d’années à sa place, la lune n’en fait qu’à sa tête et décide de s’écraser sur la terre. Contrairement à Don’t Look Up sur Netflix, Moonfall se veut moins comique lorsqu’il parle négation scientifique, politique et menace existentielle. Et on retrouve tous les ingrédients d’un film signé Roland Emmerich, maître des explosions. Des dirigeants politiques contrôlant la situation de manière peu convaincante et une conspiration gouvernementale. Sans oublier la présence de John Bradley (Game of Thrones) en train d’offrir des bagels gratuits en plein scénario catastrophe.

Patrick Wilson (Aquaman, Conjuring) joue le rôle de l’astronaute chargé de sauver le monde entier. Halle Berry, qu’on ne présente plus, est également présente pour un peu plus de parité. Le reste de la distribution se montre tout aussi alléchante. On trouve Michael Peña, Carolina Bartczak, Charlie Plummer, Kelly Yu, Donald Sutherland, Eme Ikwuakor et Maxim Roy.

Et pour les plus impatients de découvrir Moonfall, bonne nouvelle. La sortie du long-métrage n’est pas éloignée, prévue pour le 9 février 2022 en France. Un beau spectacle pour les amateurs de films catastrophes.

Source : SlashFilm