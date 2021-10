Uncharted dévoilé dans un premier teaser, un nouveau Xperia pour Sony, GeForce Now passe à la QHD en 120 FPS, c’est le récap’

L’adapation du jeu vidéo Uncharted au cinéma se dévoile dans un premier trailer, le prochain Sony Xperia dont la sortie est prévue pour le 26 octobre pourrait être un champion de la photo, une nouvelle option haut de gamme permet de jouer en QHD en 120 Hz sur GeForce Now, c’est le récap’ du jour.

Le premier trailer d’Uncharted mise sur l’action et l’aventure

Le jeu culte de Naughty Dog, Uncharted, sera bientôt adapté sur grand écran et c’est Tom Holland qui enfile le costume du célèbre aventurier Nathan Drake. Un premier trailer a été dévoilé et on y découvre des artefacts, des trésors enfouis et autres décors exotiques. Action, aventures et cascades sont au rendez-vous et Nathan Drake y multiplie les situations périlleuses. Réalisé par Ruben Fleischer, Uncharted devrait arriver en salles en France le 16 février 2022.

Uncharted se dévoile enfin ! – Crédit : capture d’écran YouTube

Le nouveau Xperia pourrait être un excellent photophone

Avant de présenter officiellement son nouveau Xperia, Sony a teasé le futur smartphone en vidéo et tout pousse à croire que ce-dernier promet d’être un excellent photophone. Dans la vidéo teaser, plusieurs témoignages laissent penser qu’avec son bouton déclencheur dédié et la qualité de clichés proposée, le prochain Xperia pourrait être le nouveau champion de la photo. On a hâte de découvrir ce mystérieux smartphone le 26 octobre prochain.

Sony Xperia XZ2 – Crédit : Brian Jones / Unsplash

GeForce propose une nouvelle offre haut de gamme

L’offre GeForce Now de NVIDIA est l’une des meilleures du marché en matière de performances et de compatibilité et le constructeur a décidé de l’enrichir encore plus avec une option haut de gamme. Pour 99,99 euros pour six mois, les utilisateurs auront désormais la possibilité d’accéder à des serveurs « SuperPOD » embarquant des RTX 3080 capables de diffuser un flux QHD (1440p) à 120 FPS, voire jusqu’en 4K HDR (en 60 FPS) sur la NVIDIA Shield. L’arrivée de la technologie Adaptive Sync permettra aussi d’améliorer la latence sur le service GeForce Now.

