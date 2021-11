Moto G31 : un smartphone Motorola OLED avec batterie de 5000 mAh à 219 € !

Au premier semestre, Motorola avait lancé deux smartphones 5G particulièrement abordables, les Moto G50 et Moto G100. Aujourd’hui, le constructeur revient à la charge avec cinq nouveaux modèles (dont deux encore compatibles 4G seulement), toujours de la gamme G. Rappelons que cette dernière comprend des smartphones moins bien équipés que ceux de la famille Edge (lire notre test du Motorola Edge 20). Ces nouveaux Moto G devraient être disponibles en décembre.

Motorola G31 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Moto G31 : écran OLED et batterie de 5000 mAh à 219 €

Le premier de ces cinq nouveaux smartphones est le Moto G31, dont la mission est de démocratiser l’affichage OLED, grâce à un tout petit prix ! Il sera en effet commercialisé pour seulement 219 €, en version 4 /64 Go (avec lecteur de cartes mémoire microSD pour étendre le stockage en cas de besoin). Notons qu’avec son processeur Mediatek G85, ce modèle n’est compatible qu’avec le réseau 4G. D’autre part, son écran OLED a une diagonale de 6,4 pouces et affichage des images en Full HD+ (et en 60 Hz seulement !). Le Moto G31 a également l’avantage d’embarquer une batterie de 5000 mAh (qui supporte une charge en 15 W).

Enfin, le smartphone est équipé de trois capteurs photo : le principal de 50 mégapixels, le grand angle de 8 mégapixels (qui fait aussi office de capteur de profondeur) et le dernier de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Le tout est complété par un capteur frontal de 13 mégapixels.

Le second modèle, le Moto G41, est très proche du G31 puisqu’il n’est compatible lui aussi qu’avec la 4G et qu’il embarque le même processeur G85 de Mediatek. Notons que ce modèle ne sera vendu que sur le site du constructeur, à 249 € en 4/128 Go (toujours avec un lecteur microSD). Il se distingue principalement du G31 par un capteur photo principal de 48 mégapixels (avec stabilisation optique) et une charge plus rapide, en 30 W.

Motorola G51 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Moto G51 : processeur Snapdragon 480 Pro et écran LCD 6,8 pouces 120 Hz à 249 €

Comme le Moto G31, le Moto G51 sera prochainement proposé en boutique à 249 € / 269 € avec 4 / 64 Go et 4 / 128 Go. Il embarque quant à lui un grand écran (6,8 pouces), LCD cette fois, qui supporte une haute fréquence de rafraîchissement (120 Hz). Ce modèle est compatible 5G et embarque la puce Snapdragon 480 Pro ainsi que les mêmes capteurs photo que le G31 (principal de 50 mégapixels, grand angle/profondeur de 8 mégapixels et 2 mégapixels pour la macro). Il est doté lui aussi d’une batterie de 5000 mAh, qui supporte une charge en 15 W.

Disponible uniquement sur le site de Motorola, comme le Moto G41, le Moto G71 sera quant à lui commercialisé à 349 € en version 6 / 128 Go. Parmi ses principales caractéristiques techniques, citons un processeur Snapdragon 695, un écran OLED (60 Hz) de 6,4 pouces et une batterie de 5000 mAh, avec charge en 30 W. Il exploite lui aussi les mêmes capteurs photos que le Moto G31.

Motorola G200 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Moto G200 : le nouveau haut de gamme avec puce Snapdragon 888+ et écran 144 Hz

Enfin, le Moto G200 prend la place du Moto G100 en tant que smartphone le plus sophistiqué de la gamme G. Du coup, il se rapproche quelque peu des modèles récents de la série Edge, en particulier avec son capteur photo principal de 108 mégapixels signé Samsung (complété par un grand angle de 13 mégapixels qui fait aussi office de capteur macro, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur frontal de 16 mégapixels) et son écran pouvant fonctionner à 144 Hz. Mais les similitudes s’arrêtent la car ce dernier est de type LCD (contre OLED pour le Edge 20 par exemple). D’autre part, le G200 exploite le processeur Qualcomm haut gamme Snapdragon 888+. On y retrouve aussi la batterie de 5000 mAh supportant une charge rapide en 30 W. Le tout est proposé à 549 € avec 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage.