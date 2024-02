MWC 2024 : le smartphone enroulable autour du poignet de Motorola fait son retour

Motorola pousse un peu plus le concept de smartphone pliant avec un prototype enroulable autour du poignet. L’idée n’est pas de remplacer votre montre connectée, mais plutôt de faire la démonstration de ce qu’un écran souple peut apporter.

Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Rassurez-vous, Motorola ne vous proposera pas de troquer prochainement votre montre adorée contre un smartphone à enrouler autour de votre poignet. En effet, la jeune femme du groupe Lenovo Motorola qui fait la démonstration de ce “concept phone” tient à rassurer son auditoire, l’objectif n’est pas remplacer le smartphone mais plutôt d’apporter des solutions dans des cas d’usage assez précis.

Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Grâce à un bracelet aimanté qu’elle porte au poignet sur lequel le téléphone vient se fixer, elle peut danser la Macarena ou faire son jogging sans risque de le perdre !

Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Personne n’a vraiment envie de porter une montre connectée aussi grande à son poignet, mais la démonstration technologique de Motorola (qui n’est pas tout à fait une nouveauté, le concept a déjà été montré en 2023) a de quoi impressionner.

Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Un RAZR sans charnière

Grâce à un écran souple et une batterie découpée en de multiples segments, le smartphone se plie à volonté à toutes vos exigences : on peut le porter au poignet ou le transformer en petite horloge numérique qu’on pose sur une table de chevet. Il peut adopter également l’interface du smartphone RAZR Ultra de Motorola lorsqu’il est plié. Enfin, ce concept phone peut également être utilisé pour jouer en face à face avec un adversaire à une sorte de bataille navale (chaque joueur profitant d’un demi-écran et ne voyant pas celui de l’autre).

Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Motorola Concept Phone avec écran adaptatif / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Comme vous pouvez le constater sur les images précédentes, Motorola a dû équiper le dos de ce grand smartphone de tissu pour que le port au poignet reste relativement confortable pour l’utilisateur. Le tissu étant très salissant, espérons que Motorola trouvera des solutions pour résoudre le problème : une sorte de housse qu’on pourrait passer en machine ou remplacer au gré de ses envies (nouveaux motifs, nouvelles couleurs, etc.) ?

Motorola en profite pour évoquer les possibilités de personnalisation rendues possibles par l’IA. Il suffit de prendre en photo n’importe quel motif présent sur l’un de vos vêtements pour créer des fonds d’écran qui s’en rapprochent visuellement. Vous n’avez alors plus qu’à choisir celui qui vous plaît le plus et voilà votre smartphone habillé à vos couleurs !