Motorola Edge 30 Ultra : fuite des spécifications avec un Snapdragon 898 et une recharge à 68W

Le Motorola Edge 30 Ultra serait le prochain flagship du constructeur à être annoncé d’ici la fin de l’année. Succédant au Motorola Edge 20 que nous avons testé, le smartphone serait équipé de la nouvelle puce Snapdragon 898 qui n’a même pas encore été annoncée par Qualcomm. Cette puce équipera la majorité des smartphones haut de gamme en 2022, dont le Galaxy S22 qui devrait être dévoilé le 4 janvier prochain.

Motorola Edge 20 – Crédit : Motorola

Nils Ahrensmeier de TechnikNews a partagé les spécifications du Motorola Edge 30 Ultra. Selon la fuite, le smartphone aurait un écran OLED FHD+ de 144 Hz ainsi que deux capteurs de 50 Mpx à l’arrière. L’un des capteurs serait identique à celui du Huawei P50 Pro 4G sorti il y a quelques mois. L’autre capteur ultra grand-angle serait un Samsung JN1, le plus petit capteur photo de 50 Mpx.

Une caméra frontale 4K de 60 Mpx et une batterie de 5000 mAh seraient prévues pour le Motorola Edge 30 Ultra

Les deux capteurs du Motorola Edge 30 Ultra seraient complétés par un capteur macro de 2 Mpx comme celui du Motorola Defy. Selon Nils Ahrensmeier, Motorola aurait aussi prévu une caméra frontale de 60 Mpx pour les selfies pouvant enregistrer des vidéos en 4K.

De plus, le Motorola Edge 30 Ultra accueillerait 8 ou 12 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de stockage. Il tournerait sous Android 12, serait compatible avec le Bluetooth 5.2 et la 5G sub-6. Au niveau de son autonomie, le Motorola Edge 30 Ultra embarquerait une batterie de 5 000 mAh avec une recharge à 68W plus rapide donc que la fausse recharge à 30W du Google Pixel 6. D’après la fuite, Motorola aurait prévu « 100 % de charge de la batterie en moins de 35 minutes et 50 % devrait être chargé en moins de 15 minutes ».

Enfin, cette fuite est à prendre avec des pincettes en attendant une confirmation de Motorola. De son côté, Qualcomm devrait annoncer le nouveau Snapdragon 898 d’ici quelques semaines. En effet, l’édition 2021 du Snapdragon Tech Summit se tiendra du 30 novembre au 2 décembre. Le Snapdragon 898 sera probablement dévoilé dès le premier jour. Nous devrions donc bientôt en savoir davantage.

Source : Android Central