Motorola g50 et g100 : deux smartphones 5G abordables

Compatibles 5G et dotés d’écran LCD fonctionnant à 90 Hz, les Moto g50 et g100 sont respectivement proposés pour 249 et 549 €.

Motorola est sur le point de débuter la commercialisation de deux nouveaux smartphone de milieu de gamme, compatibles 5G, les Moto g50 et Moto g100. Ils viennent s’intercaler, dans la gamme du constructeur entre les Moto e (entrée de gamme) et le Moto Edge (haut de gamme), que nous avons testé l’été dernier.

Moto g50 : 5G et écran LCD 90 Hz sans se ruiner

Disponible en gris et en bleu, à partir de mi avril au prix très intéressant de 249 €, le Moto g50 embarque tout ce qu’il faut pour une utilisation basique de tous les jours. Il se distingue principalement par son écran LCD IPS de 6,5 pouces, qui supporte une définition de 1600 x 720 pixels et – surtout – une fréquence de rafraichissement de 90 Hz, afin de fluidifier les défilements de l’image lorsqu’on parcours des fils d’information ou les réseaux sociaux.

Le Moto g50 a également l’avantage d’embarquer une batterie de 5000 mAh, qui est censée assurer deux jours d’autonomie. Cette dernière supporte une charge en 15 watts. Le reste de l’équipement du Moto g50 comprend un processeur Snapdragon 480, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage (extensibles en ajoutant une carte microSD), une prise casque et un lecteur d’empreintes digitales dorsal.

Pour les photos, le capteur principal a une définition de 48 mégapixels. Il est complété par un capteur macro (5 mégapixels) et un capteur de profondeur (pour l’effet Bokeh en mode Portrait) de 2 mégapixels. Les selfies sont quant à eux capturés en 13 mégapixels.

Moto g100 : double capteur frontal, docking station et Snapdragon 870 au programme

Un peu plus cher, le Moto g100 vise quant à lui un public un peu plus exigeant. Il sera disponible en gris, blanc et bleu pour 549 €, également à partir de mi avril.

Ainsi, le Moto g100 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870, avec 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage (toujours extensible via une carte microSD). Le smartphone intègre lui aussi une batterie de 5000 mAh, mais un écran plus grand (6,7 pouces) et plus précis (2520 x 1080 pixels) que le Moto g50. Et il offre toujours une bonne fluidité d’affichage, grâce avec une fréquence de 90 Hz.

Le Moto g100 est doté de trois capteurs photo arrières : 64 mégapixels pour le capteur principal, un grand angle de 16 mégapixel et un capteur de profondeur (2 mégapixels). En revanche, à l’avant du smartphone, on trouve désormais deux capteurs puisqu’un grand angle de 8 mégapixels vient compléter le capteur principal de 16 mégapixels. Pratique pour les selfie de groupe !

Enfin, le g100 a l’originalité d’être fourni en standard avec un support orientable, appelé Ready For, qui permet – outre de recharger le smartphone – de le connecter par l’intermédiaire d’une connexion HDMI à un moniteur ou une TV, afin de bénéficier d’un affichage beaucoup plus confortable lorsqu’il s’agit de jouer, communiquer avec des proches ou des collègues, de travailler ou de se divertir en regardant des vidéos…

