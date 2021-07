NASA : cette photo de la Terre avec l’ombre de la Lune lors d’une éclipse solaire est impressionnante

La NASA vient de partager une nouvelle photo de la Terre prise depuis l’Espace lors de l’éclipse solaire du mois de juin. Cette image est d’autant plus impressionnante que l’on aperçoit clairement l’ombre de la Lune au niveau du pôle Nord.

À quoi ressemble une éclipse solaire sur la Terre depuis l’Espace ? La réponse en image. La NASA vient effectivement de publier une nouvelle photo de la Terre. Elle a été prise le 10 juin dernier lors de l’éclipse solaire. La Lune couvrait environ 90 % du Soleil. Cela a laissé un cercle de feu ressemblant aux Étoiles de la mort de Star Wars.

L’ombre de la Lune sur le pôle Nord lors de l’éclipse solaire – Crédit : NASA GSFC

En d’autres termes, il s’agissait d’une éclipse annulaire. Ce phénomène est à mi-chemin entre une éclipse totale et une éclipse partielle. La Lune se place devant le Soleil de manière à laisser un anneau de lumière visible. Sur Terre, une telle éclipse donne ainsi lieu à un éclairage et des ombres inhabituels. Mais, qu’en est-il depuis l’Espace ?

La Lune a projeté une ombre sur le pôle Nord lors de l’éclipse solaire

La nouvelle photo partagée par la NASA a été capturée par le satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Il est situé au niveau du point L1 de Lagrange. La mission de ce satellite est d’étudier le vent solaire. Il partage aussi des images complètes de la face éclairée de la Terre. Le satellite embarque le télescope EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) de la NASA. Celui-ci permet de réaliser des observations de la Terre en lumière visible, ultraviolette et proche infrarouge.

Sur cette photo, on pourrait presque croire que le pôle Nord a été brûlé par l’éclipse solaire ou même que l’objectif du télescope est sali. Cependant, la NASA a expliqué que : « la tache marron foncé floue au-dessus de l’Arctique est une ombre projetée par notre Lune lors d’une éclipse solaire ».

Enfin, une éclipse solaire n’est pas à confondre avec une éclipse lunaire durant laquelle la Lune se trouve dans l’ombre de la Terre et n’est donc plus éclairée par le Soleil. La Lune devient rouge pendant une éclipse lunaire totale à cause d’un phénomène appelé diffusion de Rayleigh. Nous avons d’ailleurs eu droit à la première éclipse totale de la Lune en 2021 appelée la Super Lune de sang au mois de mai.

Source : CNET