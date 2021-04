NASA : la lointaine sonde New Horizons va atteindre 50 fois la distance entre le Soleil et la Terre

Demain, la sonde New Horizons de la NASA sera le cinquième véhicule spatial à atteindre 50 unités astronomiques, soit 50 fois la distance entre le Soleil et la Terre. C’est une étape très importante pour la sonde qui n’était pas prévue pour dépasser 50 UA.

Quinze ans après avoir décollé de la Terre, la sonde New Horizons continue d’impressionner la NASA. En plus d’avoir été le premier véhicule spatial à passer à côté de Pluton en nous envoyant plus de 50 Go de données, New Horizons sera bientôt l’une des rares sondes à avoir voyagé aussi loin. Demain, samedi 17 avril, la sonde New Horizons atteindra 50 unités astronomiques. Cela signifie qu’elle aura atteint 50 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Cependant, la sonde n’a pas été conçue pour aller aussi loin.

Rendu de la sonde New Horizons – Crédits : NASA / JHUAPL / SwRI

Le chercheur principal de la mission New Horizons au Southwest Research Institute de Boulder dans le Colorado, Alan Stern, a accordé une interview à collectSPACE.com. Il a expliqué que 50 unités astronomiques est censée être la distance maximale de la sonde New Horizons. À l’heure actuelle, la sonde spatiale continue de traverser la ceinture de Kuiper. D’ailleurs, elle nous avait fait parvenir une image détaillée en 2015.

Les signaux de New Horizons mettent 6 heures 30 minutes à nous parvenir

Alan Stern a précisé que New Horizons continue d’étudier « l’environnement héliosphèrique, le plasma, la poussière et le gaz » de la ceinture de Kuiper. La NASA se sert du télescope Subaru à Hawaï pour trouver de nouveaux objets de la ceinture à faire étudier par New Horizons. À une distance de 50 UA, les chercheurs doivent patienter 6 heures et 30 minutes pour recevoir les signaux envoyés par New Horizons.

En effet, la très lointaine sonde spatiale se situera demain à 7,5 milliards de kilomètres de la Terre. Ce sera le cinquième véhicule spatial à avoir atteint une telle distance. Comme l’a précisé Alan Stern, « cela n’a pas été fait depuis une génération, depuis que les Voyagers ont traversé ces distances, et nous sommes le seul vaisseau spatial là-bas dans l’héliosphère externe et la ceinture de Kuiper ». New Horizons est donc un véritable exploit.

New Horizons rend hommage à Voyager 1

En hommage à la sonde Voyager 1, les chercheurs ont orienté la caméra de New Horizons en direction de la sonde spatiale ayant décollé en 1977. Le cercle jaune que vous pouvez voir dans l’image ci-dessous représente la position de Voyager 1 puisqu’elle est trop loin pour apparaître sur le cliché. Elle était effectivement située à 100 UA de New Horizons au moment où l’image a été prise.

New Horizons a orienté sa caméra vers Voyager 1 représenté par le cercle jaune – Crédits : NASA / JHUAPL / SwRI

Enfin, nous ne savons pas encore pendant combien de temps la NASA pourra rester en liaison avec la sonde New Horizons. Elle est dotée d’une batterie nucléaire et son alimentation au plutonium génère 33 watts de moins à chaque décennie. À la fin des années 2030, New Horizons devrait se situer à 100 UA du Soleil, mais elle n’aura peut-être plus assez de puissance pour fonctionner. Quoi qu’il en soit, la mission effectuée par New Horizons est déjà incroyable.

Source : Space.com