NASA : le problème du ruban adhésif sur l’ISS a été résolu par des lycéens

Jusqu’à présent il n’était pas très facile pour les astronautes de prendre de l’adhésif, car le distributeur nécessitait d’utiliser les deux mains. La NASA a donc été aidée par des lycéens pour résoudre ce problème.

Distributeur de ruban adhésif – Crédit : NASA

Le nouveau distributeur de ruban adhésif actuellement utilisé sur la Station spatiale internationale a été fabriqué par des étudiants participant au projet HUNCH. HUNCH est l’abréviation de « High School Students and NASA Jointly Create Hardware« . Ce n’est pas la première fois que la NASA collabore avec des étudiants, puisque l’agence spatiale avait par exemple demandé à des étudiants vont nommer le prochain Mars Rover.

Le distributeur de ruban adhésif HUNCH a été conçu pour aider l’équipage à manipuler les rouleaux des deux rubans adhésifs les plus utilisés sur l’ISS. Grâce à ce dévidoir qui peut être utilisé d’une seule main, l’équipage peut tenir d’autres équipements tout en coupant le ruban nécessaire ou tirer de plus longues bandes sans que le ruban ne se recolle sur lui-même.

Les lycéens simplifient la vie des astronautes

L’agence spatiale a testé des centaines de projets conçus par des étudiants à travers les États-Unis. Elle en a finalement sélectionné un, qui est déjà à bord de la Station spatiale internationale. Ce distributeur de ruban adhésif est le fruit de la coopération de six lycées différents. Laisser des lycéens résoudre ce type de problème permet à la NASA de consacrer plus de temps et d’argent à d’autres projets. On peut par exemple citer le rover Perseverance, qui a coûté plus de 2,5 milliards de dollars.

Le commandant de SpaceX Crew-1, Mike Hopkins, ingénieur de vol de l’équipage Expedition 64 de la station spatiale, a récemment fait une démonstration du distributeur de ruban adhésif HUNCH à bord du laboratoire orbital. « Je pense que ce distributeur de ruban adhésif sera très utile ici, sur la Station spatiale internationale. », a déclaré Hopkins dans une vidéo enregistrée montrant l’appareil en action.

D’autres lycéens sont actuellement responsables d’un projet en collaboration avec Moon Mark et SpaceX. Le but serait de faire des courses de voitures radiocommandées sur la Lune. Si tout se déroule comme prévu, les voitures ainsi que d’autres moyens logistiques devraient ainsi être transportés vers la Lune dans une fusée SpaceX Falcon 9 en octobre 2021.

Source : BGR