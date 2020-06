Netflix censure un épisode de la série Community et le fait disparaître

Les géants du streaming continuent de passer leur catalogue à la loupe pour les débarrasser de toute allusion raciste ou haineuse. La dernière victime de ce grand ménage est étonnamment la série humoristique Community, diffusée sur Netflix.

Crédit : Sony Pictures Television

Depuis la semaine dernière, le leader des services de VOD a fait disparaître l’épisode 14 de la saison 2 de Community, considéré comme l’un des meilleurs de la série. Dans cet épisode intitulé Advanced Dungeons & Dragons, les personnages de la série Community jouent au célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons. Ben Chang, interprété par Ken Jeong, se recouvre le corps de maquillage noir et porte une perruque blanche afin de rentrer dans la peau d’ « un elf noir ».

Looney Tunes : le fusil d’Elmer a été censuré par HBO max

Une séquence de blackface qui pose problème à Netflix

Ce passage pourrait être considéré comme utilisant le blackface, c’est-à-dire la technique qui consiste à faire incarner une personne noire par un acteur blanc. Cette pratique est de plus en plus mal vue. Suite à l’affaire de George Floyd, les studios et services de streaming se sont lancés dans une grande chasse aux « blackfaces » et contenus pouvant être jugés racistes. Plusieurs autres séries ont dont récemment perdus certains de leurs épisodes. C’est le cas notamment de 30 Rock, que sa créatrice Tina Fey elle-même a choisi de censurer, de Scrubs, ou encore de The Office. HBO max a quant à lui enlevé Autant en Emporte le Vent de son catalogue.

Pourtant, l’épisode de Community ne véhicule évidemment aucun message raciste, et dénoncerait même plutôt ce problème. Lorsque le personnage de Ben Chang insiste sur le fait qu’il se soit maquillé en noir pour interpréter un elf, sa camarade Shirley réagit en déclarant qu’il s’agit d’un crime haineux. C’est sans doute cette allusion ouverte faite par ce personnage qui a gêné Netflix. Quelques heures plus tard, la plateforme de VOD américaine Hulu a également éliminé cet épisode sa son catalogue. Le créateur de Community Dan Harmon n’a pas commenté cette suppression, mais le studio Sony Pictures Television qui produit la série a exprimé son soutien à cette décision des services de streaming.

Netflix France a-t-il censuré South Park volontairement ?

Source : DEN OF GEEK