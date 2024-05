EA Play fait disparaître des jeux, les itinéraires de Waze ont changé : c’est le récap’

EA Play fait disparaître des titres possédés des bibliothèques des joueurs, Waze n’affiche plus le trajet le plus court par défaut pour mieux respecter l’environnement, le prochain jeu offert sur l’Epic Games Store a été découvert via une fuite : c’est le récap’ !

Farming Simulator 22 sera offert sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store vient de lancer le Mega Sale. En marge des promotions en pagaille, la plateforme mettra à notre disposition quatre jeux AAA qui seront distribués gratuitement au fil de l’évènement. L’EGS a publié un indice probant sur son compte X. De quoi confirmer une énième fuite du leaker billbil-kun. L’informateur avait révélé le week-end dernier que la plateforme allait offrir Farming Simulator 22 en guise de second ou de troisième cadeau. L’indice vidéo dévoilé mardi par Epic ne laisse désormais plus de place au doute, le logo du célèbre jeu apparaissant fugacement dans le teaser.

Waze et Google Maps affichent par défaut le trajet le plus écolo

Depuis quelques temps, Waze n’affiche plus les itinéraires les plus rapides par défaut. Quelle mouche a bien pu piquer l’application de navigation automobile pour vous voler de précieuses minutes ? C’est la législation qui a changé. En vertu du décret n° 2022-1119 relatif aux services numériques d’assistance aux déplacements, Waze doit maintenant changer les trajets proposés par défaut. C’est aussi son collègue Google Maps qui est concerné, ou la concurrence d’Apple Plans ou encore de Citymapper. Bref, toutes les applications de navigation GPS doivent désormais proposer par défaut des itinéraires plus respectueux de l’environnement.

Des jeux EA achetés disparaissent des PC des joueurs

Jeux EA Play qui disparaissent

Depuis quelques heures, de nombreux utilisateurs de l’application EA sur PC rencontrent un problème où des jeux et DLC disparaissent de leur bibliothèque, affichant des messages d’erreur. Cette situation, reconnue par EA, affecte un grand nombre de joueurs et suscite une frustration croissante. Les gens concernés n’ont pas attendu, hier matin, pour exprimer leur frustration sur le forum EA, sur X et sur Reddit, indiquant qu’ils ne peuvent plus accéder à leurs jeux ou DLC. Tous les jeux populaires d’EA sont concernés, allant des Sims 4 à NFS, en passant par Battlefield, Dead Space ou les jeux de la franchise Star Wars Jedi. Cette situation est particulièrement exaspérante pour celles et ceux qui ont acheté des jeux récemment.