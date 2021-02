Netflix : La série Zelda aurait été annulée à cause d’une fuite

Certains d’entre vous en ont peut-être entendu parler il y a quelques années. Il y avait une rumeur selon laquelle Netflix et Nintendo travaillaient main dans la main pour développer une série sur l’univers de la franchise Legend of Zelda. Nintendo avait réagi rapidement pour mettre fin à la rumeur, et selon The Serf Times, la série a été simplement annulée.

Le succès de la franchise porté par le héros, Link, n’est plus à faire. Pour preuve, Nintendo a vendu plus de Zelda pour la Switch que la console elle-même. Dès lors, il n’y avait rien d’étonnant à voir un jour sortir une série adaptée de l’univers de Zelda.

Une fuite interne met fin au projet

Selon l’interview du comédien Adam Conover réalisée par The Serf Times, Nintendo aurait décidé d’annuler la série Zelda, mais aussi une série en claymation (Animation à partir de pâte à modeler) de Star Fox à cause d’une fuite en interne.

Selon Conover, « Un mois plus tard, il y a eu un rapport soudain qui annonçait que Netflix ne travaillerait plus sur Zelda. Je me disais quelque chose du genre “Qu’est ce qu’il se passe ?” Et j’ai entendu de mon chef que nous ne ferions plus Star Fox non plus. Je me suis dit que c’était bizarre, donc je lui ai demandé ce qu’il se passait et il m’a répondu “Quelqu’un de chez Netflix a laissé fuiter le projet Legend of Zelda. Nintendo a paniqué”. »

Cela signifie que lorsque Nintendo a démenti les rumeurs qu’une série Zelda était en développement, la société avait certainement déjà annulé le projet et donc plus aucune série n’était en cours. Nintendo n’a pas encore répondu officiellement à ce rapport, mais vu la tendance de la société à ne pas s’étendre sur ce genre de sujet, il y a peu de chance qu’elle le fasse.

La tendance de l’adaptation

L’adaptation en série de jeux vidéo n’est pas quelque chose de nouveau. Cependant, le genre semble rencontrer beaucoup de succès. Il suffit de regarder l’univers de The Witcher et le succès rencontré pour sa première saison sur Netflix, qui devrait bientôt nous livrer la saison 2. Il n’en fallait pas plus pour ouvrir les vannes des adaptations dont certaines sont très attendues.

Une série sur The Elder Scrolls serait en préparation chez Netflix. La franchise connaissant un énorme succès et chacun des titres de TeS développés par Bethesda faisant l’objet d’une énorme attente auprès des fans, une série de qualité pourrait rencontrer un énorme succès et rester pérenne dans le temps, tant l’univers développé est vaste. On peut mentionner également une adaptation en live action de Assassin’s Creed dans les cartons du géant de la vidéo à la demande ainsi qu’une adaptation en animé du jeu Castelvania dont la saison 3 est sortie l’année dernière.

En résumé, le genre se porte plutôt bien en ce moment et il est dommage qu’une fuite d’information ait pu étouffer dans l’œuf le projet d’une série sur l’une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo. Espérons que Nintendo revienne un jour sur sa décision et nous offre une adaptation épique d’une saga qui l’est tout autant.

