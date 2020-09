Les créateurs de Games of Thrones adaptent The Three-Body Problem, un monument de science-fiction

Les créateurs de Game of Thrones à l’adaptation d’une saga littéraire chinoise – Crédit : Tor Books

Game of Thrones restera gravé dans les mémoires comme l’une des plus grandes séries de l’histoire, diffusée sur HBO. Une série qui devait initialement se terminer avec trois films, avait récemment confié George R.R. Martin. Autant dire qu’avec une telle aura, les créateurs de la série, David Benioff et D.B. Weiss, étaient attendus au tournant avec l’officialisation d’un projet Star Wars. Projet aussitôt annulé, au grand désespoir des fans. Mais il semblerait que tout ne soit pas perdu puisque les hommes ont décidé d’adapter une saga littéraire pour Netflix, également de science-fiction, de l’auteur chinois Liu Cixin : The Three-Body Problem. Et ces derniers ne s’éloigneront pas trop de Star Wars puisque Rian Johnson, qui a réalisé Les derniers Jedi, volet très peu apprécié par George Lucas, sera l’un des producteurs exécutifs.

Une série de science-fiction par les créateurs de Game of Thrones

David Benioff et D.B. Weiss ont trouvé leur prochain projet, sous forme de série : The Three-Body Problem. Une série qui s’intéressera au premier contact avec les extraterrestres. L’auteur de la franchise littéraire, Liu Cixin, sera également producteur (avec Rian Johnson) et consultant, aux côtés de Ken Liu, qui a traduit en anglais le premier et troisième livre.

Le premier livre narre l’histoire de Ye Wenjie. Après le décès de son père pendant la révolution culturelle, l’homme va venir en aide aux extraterrestres dans leur objectif d’envahir notre planète. Sur Terre, différentes factions s’organisent pour accueillir cette forme de vie éloignée.

Et à l’idée d’adapter cette saga de science-fiction de l’auteur le plus connu de Chine, les créateurs de Game of Thrones se montrent plutôt heureux. Ces derniers ont confié avoir hâte « de passer les prochaines années de notre vie » sur ce projet, pour les spectateurs. Un projet qui, toujours selon les hommes, amènera « dans un voyage des années 60 et au-delà, de la vie sur notre planète bleue à des lieux éloignés de l’univers« .

The Three-Body Problem, « une histoire qui transcende le temps, les nations, les cultures et les races«

Du côté de Liu Cixin, on affiche le même enthousiasme à l’idée de cette adaptation télévisée. L’auteur a notamment expliqué qu’avec ce projet, il s’agit de « raconter une histoire qui transcende le temps, les nations, les cultures et les races« , ajoutant que « c’est un immense privilège en tant qu’auteur de voir ce concept unique de science-fiction voyager et atteindre un tas de fans à travers le monde, et je suis ravi que de nouveaux nous rejoignent avec cette histoire, sur Netflix« .

Et ce projet, Netflix le soutient à 100%, comme l’explique son vice-président qui considère que la saga « a changé à jamais ce que la science-fiction représente pour moi« . L’homme en profite pour expliquer les raisons qui l’ont poussé à accepter ce projet : « La capacité de son auteur, Liu Cixin, à mélanger science et fiction a offert une vision du futur et du contact extraterrestre plus réaliste que jamais […] J’ai été attiré par l’histoire de cette humanité vulnérable à la même venue d’ailleurs et par la façon dont elle unifie mais divise également les humains […] Depuis mes débuts chez Netflix à bosser sur des séries comme Black Mirror ou Sense8, j’ai toujours cherché des récits singuliers. Et cette histoire l’est« .

Game of Thrones poursuit sa route

House of Dragon sera un spin-off de Game of Thrones

Si David Benioff et D.B. Weiss ne travaillent plus sur Game of Thrones, officiellement terminé, la série reviendra sur HBO avec un spin-off, appelé House of Dragon.

De quoi continuer à explorer l’univers de la série qui reste la plus téléchargée illégalement au monde, alors que George R.R. Martin promet le prochain bouquin pour 2021.

Quant à Rian Johnson, producteur exécutif de la série The Three-Body Problem pour Netflix, le cinéaste semble également en avoir terminé avec Star Wars, qui lui aura causé bien des soucis. Son Derniers Jedi divisa énormément les fans, rejeté par George Lucas lui-même.

Mais que les fans de Star Wars se rassurent : la franchise continuera également. Une nouvelle trilogie est prévue, en retard à cause de la pandémie de Covid-19, ainsi que bon nombre de séries. On commencera d’ailleurs par The Mandalorian qui proposera sa seconde saison en octobre sur Disney+.

