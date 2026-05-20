Android 17 : votre smartphone fait-il partie des modèles compatibles ?

À l’approche du déploiement de la version stable d’Android 17, de nombreux utilisateurs se demandent si leur smartphone sera éligible. Voici la liste des modèles qui devraient être compatibles avec la grande mise à jour annuelle de Google.
Après une longue phase bêta, la version stable d’Android 17 devrait commencer son déploiement dans le courant du mois de juin. Prise de contrôle de Gemini Intelligence, mode réaction, split tunneling natif pour les VPN, dictée vocale optimisée par l’IA, bulles flottantes de multitâche… Cette grosse mise à jour introduira une myriade de nouveautés bien senties. Mais comme à l’accoutumée, tous les smartphones ne seront pas éligibles. Certains modèles resteront malheureusement sur le côté de la route.
Pour nous aider à y voir plus clair, le média spécialisé Android Central a publié une liste qui détaille les heureux élus, constructeur par constructeur.
La liste des smartphones compatibles avec Android 17
Google Pixel
Comme chaque année, les smartphones de Google seront les premiers à recevoir la nouvelle version stable du système d’exploitation mobile. Voici les modèles compatibles :
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 10a
Samsung Galaxy
Android 17 sera introduit sur les Samsung Galaxy via la surcouche One UI 9. Si l’on se fie aux cycles de mises à jour garantis par le constructeur, les modèles ci-dessous devraient être éligibles :
Galaxy S :
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
Galaxy A :
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A15
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A06
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A17
- Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy A57
Galaxy Z :
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Édition Spéciale
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 8
- Samsung Galaxy Z Flip 8
- Samsung Galaxy Z TriFold
Galaxy M :
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M55
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M17e
- Samsung Galaxy M17
Galaxy F :
- Samsung Galaxy F06
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F35
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F70e
OnePlus
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus 13T
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 Lite
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Nord CE 6
- OnePlus Nord CE 6 Lite
Xiaomi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Flip 2
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C
- Redmi 15C 4G
Nothing
- Nothing Phone 2
- Nothing Phone 2a
- Nothing Phone 2a Plus
- Nothing Phone 3
- Nothing Phone 3a
- Nothing Phone 3a Pro
- Nothing Phone 3a Lite
- Nothing Phone 4a
- Nothing Phone 4a Pro
- CMF Phone 2 Pro
Motorola
Flagship series :
- Motorola Razr 2024
- Motorola Razr+ 2024
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr Plus 2025
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Plus 2026
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr Fold
- Motorola ThinkPhone
- Motorola ThinkPhone 25
- Motorola Signature
Edge series :
- Motorola Edge 2024
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Neo
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Pro
Moto G series :
- Motorola Moto G 2025
- Motorola Moto G Power 2025
- Motorola Moto G Stylus 2025
- Motorola Moto G47
- Motorola Moto G37
- Motorola Moto G37 Power
- Motorola Moto G87
- Motorola Moto G86
- Motorola Moto G86 Power
- Motorola Moto G77
- Motorola Moto G75
- Motorola Moto G67
- Motorola Moto G67 Power
- Motorola Moto G57
- Motorola Moto G57 Power
- Motorola Moto G56
OPPO
Find X series :
- OPPO Find X7
- OPPO Find X7 Ultra
- OPPO Find X8
- OPPO Find X8 Pro
- OPPO Find X8 Ultra
- OPPO Find X9
- OPPO Find X9 Pro
- OPPO Find X9 Ultra
Find N series :
- OPPO Find N5
- OPPO Find N6
Reno series :
- OPPO Reno 11
- OPPO Reno 11 Pro
- OPPO Reno 11F
- OPPO Reno 12
- OPPO Reno 12 Pro
- OPPO Reno 13 F
- OPPO Reno 14
- OPPO Reno 14 F
- OPPO Reno 14 Pro
- OPPO Reno 15
- OPPO Reno 15 Mini
- OPPO Reno 15 Pro
F series :
- OPPO F25 Pro
- OPPO F27 5G
- OPPO F27 Pro+
- OPPO F29
- OPPO F29 Pro
- OPPO F31 5G
- OPPO F31 Pro 5G
- OPPO F31 Pro Plus
- OPPO F33 5G
- OPPO F33 Pro 5G
A/K series :
- OPPO A5 5G
- OPPO A5 Energy
- OPPO A5 Pro
- OPPO A5x
- OPPO A6 Pro
- OPPO A6x 5G
- OPPO K13
- OPPO K13 Turbo
- OPPO K13x
- OPPO K15 Pro