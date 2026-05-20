Google I/O 2026 : un agent IA qui bosse à votre place 24h/24, des lunettes audio et 20 annonces à retenir

Google a tenu sa conférence annuelle I/O le 19 mai au Shoreline Amphitheatre de Mountain View. Deux heures de keynote, une vingtaine d’annonces, et un fil rouge omniprésent : Gemini irrigue désormais chaque recoin de l’écosystème Google. Voici l’essentiel.

Google vient de présenter une IA qui organise votre vie 24h/24. Et ce n’est que le début… © Google

Google a concentré les annonces les plus lourdes de sa conférence I/O 2026 autour de trois axes : de nouveaux modèles d’IA, un agent personnel capable d’agir en autonomie, et du matériel grand public.

Gemini 3.5 Flash, Omni et un agent qui travaille pendant que vous dormez

Le nouveau modèle vedette, Gemini 3.5 Flash, est disponible dès aujourd’hui dans l’appli Gemini, dans le mode IA de Google Search et via l’API. Google annonce qu’il surpasse Gemini 3.1 Pro sur l’ensemble des benchmarks tout en générant quatre fois plus de tokens par seconde. Gemini 3.5 Pro, sa version renforcée, arrivera le mois prochain.

Gemini Omni, nouvelle famille de modèles multimodaux, accepte texte, images, audio et vidéo en entrée, et produit des vidéos éditables par simple conversation. La version Omni Flash est accessible dès maintenant pour les abonnés AI Plus, Pro et Ultra.

L’annonce la plus structurante est celle de Gemini Spark : un agent IA personnel qui fonctionne 24 heures sur 24 dans des machines virtuelles dédiées. Il planifie, surveille, exécute des tâches en autonomie, même écran fermé. La démo montrait Spark coordonnant l’intégralité de l’organisation d’un mariage en fouillant Gmail, Docs et des services tiers. Disponible dès la semaine prochaine pour les abonnés Ultra aux États-Unis.

Lunettes audio, Universal Cart et Workspace dopé à l’IA

Côté matériel, Google et Samsung ont présenté leurs premières lunettes audio Android XR, prévues pour l’automne. Pas d’écran, mais navigation vocale, traduction en direct et capture photo/vidéo, le tout compatible Android et iOS. Les designs sont signés Gentle Monster et Warby Parker.

Gmail Live permet de fouiller sa boîte mail par conversation. Docs Live transforme la voix en document structuré. Google Pics génère et édite des visuels. Universal Cart crée un panier d’achat intelligent partagé entre Search, YouTube et Gmail. Enfin, Demis Hassabis, patron de DeepMind, a estimé sur scène que l’AGI (intelligence artificielle générale) se trouvait “à quelques années seulement”, appuyé par la présentation du processeur TPU 8i et des travaux de DeepMind sur les modèles capables de simuler le fonctionnement physique du monde.

Source : Google I/O 2026 Keynote