Netflix : Mercredi et Harry & Meghan permettent à la plateforme américaine de finir l’année en beauté

Records d’audience pour deux programmes Netflix. En effet, la fiction Mercredi et le docu-série Harry & Meghan sont actuellement respectivement à la première et deuxième place du classement des plus gros succès Netflix en France. La série inspirée de l’univers de la « Famille Addams » revisitée par Tim Burton a même, en l’espace de trois semaines, dépassé le milliard d’heures de visionnage sur la plateforme en ligne. Un démarrage tonitruant qui fait entrer la fiction portée par Jenna Ortega dans le cercle très fermé des séries ayant atteint de tels chiffres. En effet, seuls la série d’épouvante Squid Game ainsi que la quatrième saison de Stranger Things sont parvenues à dépasser le milliard d’heures de visionnage. Mercredi dépasse ainsi Dahmer, l’autre succès de l’année produit par Netflix et réalisé par Ryan Murphy.

Netflix finit l’année en beauté avec le succès de plusieurs de ses productions © Capture Netflix

La très attendue série documentaire Harry & Meghan contant l’histoire du couple royal le plus critiqué de ces dernières années connait également un démarrage très fort sur la plateforme en ligne. En effet, disponible depuis seulement quatre jours, la série cumule déjà plus de 81 millions d’heures de visionnage. Ce chiffre conséquent fait battre, là encore, un nouveau record au service de streaming américain. En effet, avec ce démarrage historique, Harry & Meghan devient le plus gros succès pour un documentaire produit par Netflix. La mise en ligne, demain, des trois derniers épisodes de ce docu-série devrait conforter davantage cette excellente fin d’année pour Netflix.

Que faut-il espérer de Netflix pour 2023 ?

Si Netflix et plus généralement les plateformes de streaming en ligne semblent avoir du plomb dans l’aile depuis quelques mois, le calendrier dévoilé par le service américain laisse présager de belles choses pour l’année à venir. Du côté des films attendus et prévus pour 2023 il y a notamment le prochain long-métrage réalisé, co-écrit et incarné par Bradley Cooper. Maestro devrait ainsi raconter la vie du compositeur à succès Leonard Bernstein. Le film The Mother avec Jennifer Lopez dans le rôle principal est également très attendu et sortira en mai 2023. Côté séries, on ne pourra vraisemblablement pas passer à côté de la quatrième saison de You prévue pour début février ou encore la troisième saison de Bridgerton centrée sur le personnage de la reine Charlotte.

