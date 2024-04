Mercredi saison 2 : une star du cinéma rejoint le casting, un gros coup pour Netflix

La saison 2 de la série Mercredi de Netflix, dont le tournage devrait débuter prochainement, accueille un nouvel acteur au casting. Il s’agit d’un grand nom du cinéma qui est déjà apparu dans des films et séries cultes.

La saison 2 de Mercredi fait sans aucun doute partie des programmes les plus attendus sur Netflix. La plateforme elle-même doit être particulièrement excitée de l’arrivée des nouveaux épisodes du show au vu du succès de la première saison.

Jenna Ortega, absente du prochain film Scream, reprendra bien évidemment son rôle de Mercredi dans la saison 2. A priori, l’actrice côtoiera un acteur renommé, puisqu’un certain Steve Buscemi va rejoindre le casting.

Steve Buscemi rejoint le casting de la saison 2 de Mercredi

Le média Variety indique que Steve Buscemi vient de rejoindre le casting de la saison 2 de la série Mercredi. L’acteur jouerait le nouveau directeur de l’Académie Nevermore. Steve Buscemi est principalement connu pour ses rôles de rôle de M. Pink dans Reservoir Dogs, d’Enoch Thompson dans Boardwalk Empire et un rôle secondaire dans Les Soprano.

Il incarnera donc un personnage important dans Mercredi aux côtés de Jenna Ortega, l’actrice principale du show. Pour l’heure, difficile d’en savoir plus sur cette saison 2 au-delà de cette nouvelle arrivée au casting.

Grâce à la jeune femme, on sait tout de même que la deuxième saison s’orientera davantage vers le fantastique que la première. « La lecture des scripts a été passionnante, en voyant tous les nouveaux personnages qui arrivent. Nous développons définitivement le monde surnaturel. Dans notre série, il y avait déjà toutes sortes de loups-garous et de vampires. Je pense que nous développons un peu plus cet aspect », confiait Jenna Ortega.

Rappelons que le tournage de la saison 2 de Mercredi devrait démarrer très prochainement en Irlande. Celui-ci s’achèverait dans quelques mois avant sa diffusion sur Netflix au cours de l’année 2025, si tout se passe bien. Après le report de la saison 2 à cause de la grève des scénaristes, les fans attendent impatiemment de retrouver Mercredi sur le petit écran.

Source : Variety