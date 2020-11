Disney+ : un an après son lancement, bilan du succès de la plateforme de streaming

2020 aura été une année difficile pour le secteur du divertissement, mais certains ont eu la chance de pouvoir compter sur le streaming. C’est le cas de Disney, qui a lancé sa plateforme de VOD juste avant la crise sanitaire aux États-Unis. Un an après, la firme de Mickey a déjà attiré un nombre conséquent d’abonnés, mais des efforts restent à faire pour lui permettre de les conserver.

À l’annonce du catalogue de Disney+, beaucoup sont restés un peu sceptiques. Disney est certes propriétaire des films Disney, Pixar, Star Wars et Marvel, mais dès le début, certains films manquaient déjà à l’appel. Des problèmes de droits encore détenus pour quelque temps par d’autres studios ont en effet empêché la plateforme d’offrir certains contenus. L’un des cinq films Pirates de Caraïbes est par exemple absent du catalogue.

En France, on attend également toujours le dernier Star Wars : L’Ascension de Skywalker, que Disney+ ne peut pas encore diffuser à cause de la loi française. Certains contenus sont cependant manquants suite à un choix délibéré de la société. C’est le cas notamment des épisodes des classiques Walt Disney Presents ou encore Disneyland, qui auraient pourtant sûrement réjoui les petits et grands enfants.

Disney+ mise tout sur les séries Star Wars et Marvel

Mais le service de streaming s’est rattrapé avec des contenus très attendus par le public. Le plus grand succès de ce lancement est sans aucun doute The Mandalorian, dont la troisième saison a déjà été confirmée. La série a attiré tous les fans de Star Wars et reçu un très bon accueil public et critique. Elle sera suivie par d’autres shows dérivés de la franchise, puisque Lucasfilm aurait déjà prévu de développer tout un univers de séries Star Wars. Disney+ applique la même recette avec Marvel. Avec les retards causés par la pandémie, c’est d’alleurs la série WandaVision, dont on a découvert récemment la bande-annonce, qui inaugurera la phase 4 du MCU.

Disney+ fait également partie des premiers à avoir annulé des sorties cinéma pour offrir des films à gros budget directement sur sa plateforme. La firme de Mickey n’a cependant pas communiqué sur le potentiel succès de Mulan. Aux États-Unis, Disney+ a fait le choix de faire payer les abonnés pour voir le film. En France, il ne sortira qu’en décembre, mais sera gratuit.

Disney devra proposer plus de contenus originaux

Globalement, Disney+ a déjà un catalogue très fourni, grâce à ses nombreuses licences. Mais le service de streaming devra maintenant réussir à se renouveler pour ne pas lasser les abonnés et pour en attirer de nouveaux. La concurrence est rude, et les contenus originaux seront certainement la clé pour faire sa place sur le marché. Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Apple TV+ ont déjà une certaine longueur d’avance dans ce domaine.

Un an près son lancement, Disney+ comptabilise tout de même 73 millions d’abonnés, ce qui dépasse largement les prévisions initiales de la société. Mais la plateforme a encore beaucoup à prouver. 2021, avec on l’espère la réouverture globale des salles de cinéma, pourrait en outre rebattre les cartes sur le marché du streaming. En attendant, confinement oblige, les plateformes de VOD sont de plus en plus indispensables. Si vous n’avez pas encore souscrit à Disney+ ou un à de ses concurrents, nous vous invitons à consulter notre comparatif complet des sites de streaming pour vous aider à faire votre choix.

