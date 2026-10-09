Netflix sans pub offert un mois chez Orange et Sosh, mais c’est bien caché : le chemin pour l’activer

Depuis le 8 octobre, Orange laisse ses clients box, mobile et Sosh goûter à Netflix Standard pendant un mois sans rien payer. L’option se niche au fond de l’espace client, et une règle de résiliation mérite un coup d’œil avant de valider.

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Netflix a enterré son mois d’essai gratuit en France en 2020. Orange le ressuscite à sa manière : depuis le 8 octobre 2026, ses abonnés Livebox, ses clients mobile et ceux de Sosh peuvent découvrir la formule Standard, sans publicité, pendant un mois. L’abonnement passe ensuite à 14,99 € par mois.

Netflix Standard à l’essai : ce que contient l’offre Orange et Sosh

Seule la formule Standard a droit à ce tour de chauffe : Full HD, deux écrans simultanés, aucune coupure publicitaire. Le Premium en 4K (21,99 €) et le Standard avec pub (7,99 €) se paient dès le premier jour.

Côté box, tous les décodeurs TV Orange conviennent, hormis le vieux Livebox Play. Côté mobile, un forfait Orange ou Sosh suffit.

L’offre en cours sur Netflix © Tom’s Guide

Comment activer le mois Netflix offert dans l’espace client

L’option se mérite. Dans l’espace client, ouvrez “Offre et options”, puis “Ajouter une option”, cliquez sur “Afficher tout” et descendez jusqu’à Netflix. La carte Standard porte la mention “À l’essai pendant 1 mois puis 14,99 €/mois”. Un lien d’activation arrive ensuite par e-mail et SMS.

Le mois écoulé, la facturation démarre automatiquement, sans engagement.

Pensez donc à la sortie. Sur mobile, la résiliation prend effet immédiatement. Sur Livebox, elle s’applique à la fin du mois calendaire, et une demande déposée durant les trois derniers jours la repousse à la fin du mois suivant. Une alerte dans l’agenda évite la mauvaise surprise.

Source : Orange, https://boutique.orange.fr/tv/netflix