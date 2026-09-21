Disney+ offert aux abonnés Freebox : voici les conditions à remplir

Certains abonnés Freebox ont actuellement droit à trois mois d’abonnement gratuits à Disney+ Standard avec pub. Pour en bénéficier, ils doivent toutefois remplir plusieurs conditions.

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Free propose régulièrement des offres éphémères permettant d’accéder gratuitement à des chaînes ou à des services de SVOD. Et c’est désormais au tour de Disney+ d’être offert pendant une durée limitée. Certains abonnés Freebox peuvent actuellement profiter de trois mois d’abonnement gratuits à Disney+ Standard avec pub, sous réserve de remplir certaines conditions. Pour en bénéficier, il faut en premier lieu ne pas déjà avoir profité d’une offre promotionnelle Disney+.

Freebox : trois mois d’abonnement offerts à Disney+ Standard avec pub

Par ailleurs, seuls les possesseurs des Freebox suivantes peuvent prétendre à l’offre : Freebox Révolution, Freebox Révolution Light, Freebox Série spéciale Révolution Light, Freebox Révolution TV by CANAL, Freebox Pop, Freebox Pop TV by CANAL, Freebox Delta et Freebox Ultra Essentiel. Les abonnés Box 5G, Freebox One, Freebox mini 4K, Freebox Pop S et Freebox Delta S ne sont pas éligibles. Quant aux usagers Ultra, Disney+ est déjà inclus dans leur abonnement.

Free propose cette opération spéciale jusqu’au 31 décembre 2026. Vous aurez ensuite jusqu’au 30 juin 2027 pour activer vos trois mois gratuits depuis votre Espace abonné, rubrique Télévision. Ce type de partenariat permet à Disney+ d’appâter de nouveaux utilisateurs et de les inciter à s’inscrire durablement. De leur côté, les abonnés éligibles ont l’occasion de faire le tour du catalogue sans débourser le moindre centime.

À l’issue des trois mois gratuits, l’abonnement bascule automatiquement sur le tarif habituel de 6,99 euros par mois (sans engagement). Si vous ne souhaitez pas payer, vous pouvez simplement résilier avant la date limite. Pour rappel, Disney+ Standard avec pub donne accès à l’intégralité du catalogue de Disney+, avec notamment les programmes Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic, FX et Hulu.

L’offre permet de regarder les contenus sur deux écrans simultanément en Full HD. Comme son nom l’indique, les programmes sont entrecoupés de publicités. En dehors du Player TV de votre Freebox, vous pouvez également accéder au service de SVOD depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur, une Smart TV ou une console.