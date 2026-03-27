Hausse des prix chez Netflix : les abonnés français bientôt touchés ?

Netflix vient d’annoncer une énième augmentation du prix de ses abonnements outre-Atlantique. Et comme souvent, il est probable que la hausse soit décrétée aussi prochainement dans nos contrées.

L’époque où Netflix coûtait des clopinettes est bel et bien révolue. Depuis son lancement, la plateforme de streaming a imposé des hausses régulières à ses abonnés. Comme souvent, ce sont les usagers américains qui sont les premiers touchés. Netflix vient ainsi d’augmenter les tarifs de ses abonnements aux Etats-Unis. Dans le détail, l’abonnement Standard avec publicités passe à 8,99 dollars par mois (+ 1 dollar).

La hausse est davantage marquée sur les autres formules. Les abonnements Standard et Premium coûtent désormais respectivement 19,99 $/mois et 26,99 $/mois, soit une augmentation mensuelle de deux dollars. Le N rouge alourdit également la facture d’un dollar pour l’ajout d’un membre supplémentaire vivant hors du foyer (7,99 $/mois pour la formule avec publicités et 9,99 $/mois pour les autres abonnements).

Netflix is raising prices in the U.S. for a second time in a year:



• Under the higher pricing, Netflix’s Standard With Ads plan will now cost $8.99/month, up $1 from $7.99 previously



• The Standard plan (no ads, viewing on up to two devices simultaneously) is rising by $2,… pic.twitter.com/iQ0LuBWugd — Variety (@Variety) March 26, 2026

Netflix : les abonnés subissent à nouveau une augmentation des prix

Pour mémoire, la dernière augmentation des prix outre-Atlantique remonte à janvier 2025. Comme à l’accoutumée, la douloureuse s’était rapidement répandue dans nos contrées. Les abonnés français avaient eu droit à cette hausse en avril 2025. Si aucune annonce n’a encore été faite pour le marché européen cette année, on peut toutefois craindre que la plateforme y impose également des tarifs plus onéreux dans un futur proche. Il faudra en tout cas suivre ça de près.

L’annonce a sans surprise suscité l’ire des abonnés sur les réseaux sociaux. “Ces hausses de prix ne sont pas liées au contenu, mais visent à tester jusqu’où les spectateurs sont prêts à aller avant de se désabonner”, ironise une internaute. “Leur service ne propose absolument rien qui puisse justifier ces augmentations de prix constantes”, déplore un autre usager sur X.

De son côté, la plateforme de SVOD utilise les éléments de langage habituels pour justifier cette nouvelle hausse. “À mesure que nous offrons davantage de valeur à nos abonnés, nous ajustons nos prix afin de pouvoir réinvestir dans des contenus de qualité et améliorer leur expérience”, indique Netflix qui risque de voir de nombreux abonnés quitter le navire.