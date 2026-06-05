Netflix : activez ce paramètre caché pour obtenir une meilleure qualité d’image

Vous en avez assez de voir la qualité d’image chuter brusquement lorsque vous regardez Netfllix ? Un simple réglage dans votre compte permet d’éviter ce désagrément et d’assurer une image nette. Voici comment le paramétrer.

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C’est un problème qui peut gâcher votre expérience de visionnage sur Netflix. Vous regardez tranquillement votre série quand l’image commence soudainement à se dégrader. Si cela vous arrive souvent, il est probable que votre compte soit configuré en mode “Automatique”. Lorsqu’il est activé, le service de SVOD privilégie la fluidité de lecture au détriment de la netteté. Autrement dit, la qualité de l’image baisse dès que votre connexion faiblit, afin d’éviter les coupures.

Il est possible de configurer l’utilisation des données afin de maintenir en permanence une qualité d’image élevée. Avant de vous détailler la procédure, rappelons que c’est votre abonnement Netflix qui détermine la qualité maximale disponible. Les offres Standard avec publicités et Standard sont limitées à la Full HD (1080p), tandis que l’abonnement Premium permet de bénéficier de la 4K (Ultra HD) sur les appareils compatibles.

Comment empêcher Netflix de réduire automatiquement la qualité vidéo ?

Ainsi, le fait de régler l’utilisation des données sur “Élevée” ne permettra pas de débloquer la 4K avec un forfait Standard. Cela garantira simplement une définition Full HD constante. Si votre connexion internet ne permet pas de maintenir la bande passante requise par le mode “Élevée”, vous risquez de rencontrer des mises en mémoire tampon. Il faudra dans ce cas patienter le temps que le film ou l’épisode se chargent à nouveau.

Pour reprendre le contrôle sur la qualité d’image, il suffit de suivre ces quelques étapes :

Ouvrez Netflix sur un navigateur et connectez-vous à votre compte.

sur un navigateur et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur votre avatar en haut à droite puis sur Compte .

. Dans la section Profils et contrôle parental, sélectionnez le profil visé.

sélectionnez le profil visé. Cliquez sur Paramètres de lecture .

. Sélectionnez le niveau souhaité puis validez votre choix.

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Voici ce que fait concrètement chaque paramètre :