Netflix veut exploiter davantage la publicité, préparez-vous au pire

La publicité pourrait bientôt devenir omniprésente sur Netflix. L’entreprise juge que les revenus publicitaires sont désormais une part essentielle de sa croissance : comment lui donner tort ? De plus en plus d’abonnés optent pour ces formules moins chères.

Crédit : Envato

Netflix veut tirer davantage profit de la pub. Dans son dernier rapport sur les résultats du deuxième trimestre, la direction se réjouit d’une croissance des revenus publicitaires : “Nos recettes publicitaires augmentent sensiblement et contribuent de manière plus significative à notre activité“.

Visiblement, les consommateurs sont séduits à l’idée de débourser moins contre la présence de pub. Ce sont ainsi 8 millions d’abonnés supplémentaires dans le monde qui ont rejoint Netflix au cours des trois derniers mois. Parmi ces nouveaux abonnés, 45 % ont opté pour une offre financée en partie par la publicité, moins chère. Et ce quand bien même ce type d’abonnement n’est pas encore disponible sur tous les marchés !

Netflix veut inciter les utilisateurs à opter pour la pub

Dans son rapport, Netflix indique que “le défi à court terme (et l’opportunité à moyen terme) est que nous nous développons plus rapidement que notre capacité à monétiser notre inventaire publicitaire croissant“. Autrement dit, il va falloir trouver des moyens d’exploiter davantage la publicité. Ce n’est pas le seul signe de ce changement de cap vers plus de publicité.

En effet, Netflix a décidé de supprimer les comptes Essentiel dans de nombreux pays. L’entreprise avait d’abord demandé à ce que les abonnés à cette formule payent plus cher pour la garder, mais finalement le couperet est tombé sur les comptes Essentiel. Au Canada et au Royaume-Uni la décision est actuellement en train d’être appliquée. Ce sera également le cas d’ici quelques semaines en France et aux Etats-Unis.

À lire > Quels sont les prix de Netflix en juillet 2024 et quel abonnement choisir ?

Une autre mesure pour tirer davantage profit de la publicité est actuellement en test : les publicités de pause. Dès lors que l’utilisateur met son programme en pause, l’écran commencera afficher des publicités. On ignore encore si celle-ci sont animées, ou plus discrètes.

Ce n’est pas la seule nouvelle qui va dans ce sens. Au premier trimestre, Netflix avait annoncé que le seul nombre d’abonnés ne serait plus la seule composante rapportée à ses actionnaires. L’entreprise montrera à partir de 2025 ses revenus, tout simplement.

Alors que le marché du streaming arrive à maturité, pour les actionnaires, il ne s’agit pas juste de ramener de nouveaux abonnés, mais d’en tirer profit. Peu importe que la plateforme rameute des millions d’abonnés si elle ne parvient pas à dégager un surplus. Face à Max, Amazon Prime ou Disney+, Netflix fera la différence devant ses investisseurs en exploitant la publicité.