Google : voici les séries les plus recherchées en France en 2023

Google dévoile le classement des recherches de l’année 2023 et dedans, on retrouve des séries ! Voici les 8 plus populaires qui ont été très recherchées par les internautes ces derniers mois.

Pendant des mois, les spectateurs ont profité de séries sur les différentes plateformes de streaming ou à la télévision. Entre nouveautés et nouvelles saisons, différents genres et durées, il y en avait pour tous les goûts. Alors que Google a dévoilé son top des recherches de 2023, place au même classement mais pour les séries. Quels shows ont tiré leur épingle du jeu ? Voici les 8 séries populaires de l’année sur Google.

8/ Les Randonneuses

Alors que TF1 lance sa plateforme de streaming à la manière d’un Netflix, l’un de ses programmes s’impose en 8ème place des recherches Google en 2023. On retrouve Les Randonneuses, mini-série sur des femmes touchées (de près ou de loin) par le cancer qui ont comme objectif de gravir un sommet.

7/ LOL : qui rit sort !

Prime Video a quelques programmes populaires dans son catalogue et LOL, qui rit sort ! en fait partie. La troisième saison a été un énorme succès pour la plateforme de streaming qui a notamment pu compter sur un casting de célébrités comme Jonathan Cohen, Adèle Exarchopoulos ou Pierre Niney.

6/ Sex Education

Parmi les programmes originaux populaires sur Netflix, Sex Education a une bonne place. La série qui a révélé Emma Mackey s’est terminée lors d’une quatrième saison et forcément, les spectateurs ont été nombreux à la rechercher sur Google.

5/ Jusqu’ici tout va bien

Il n’a pas fallu longtemps pour que la série belge Jusqu’ici tout va bien, en référence au film La Haine, se hisse parmi les chouchous des spectateurs. Mêlant police, chaos et baron de la drogue, elle a pu compter sur une belle réception avec notamment Djebril Zonga (Les Misérables) au casting.

4/ Alice in Borderland

Forcément, la France a été au rendez-vous pour l’adaptation de Alice in Borderland. Sachant que le manga est très populaire chez nous, la série a bénéficié du même engouement de la part des spectateurs avec de nombreuses recherches sur Google.

3/ One Piece

Inutile d’expliquer cette troisième place de One Piece : l’adaptation live-action a été un raz-de-marée à la hauteur du manga et de l’anime. Netflix n’a pas tardé à officialiser une saison 2 en évoquant une date de sortie pour la suite des aventures de Luffy et de son équipage.

2/ Ginny & Georgia

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Ginny & Georgia dépasse One Piece ! Cette comédie dramatique a réuni énormément de spectateurs ce qui a poussé Netflix à officialiser de nouvelles saisons. L’histoire d’une mère et de sa fille qui, après des années d’errance, s’installent enfin quelque part.

1/ The Last of Us

Une première place qui étonne peu, The Last of Us a été un énorme carton critique et commercial. L’adaptation du premier jeu de Naughty Dog profite d’un engouement mondial avec des millions de fans un peu partout. Très rapidement, une saison 2 a été confirmée par HBO mais il va falloir attendre quelque peu avant de la découvrir.

