Netflix : votre abonnement pourrait bientôt être coupé à cause de l’App Store

Si Netflix ne développe pas d’application pour l’Apple Vision Pro, c’est peut-être aussi à cause des commissions touchées par Apple dans ses magasins numériques. C’est en tous cas la raison pour laquelle la plateforme de streaming met bientôt fin aux abonnements effectués dans l’App Store. Si vous avez souscrit à un abonnement via le système d’Apple, il va falloir mettre à jour vos détails de paiement, sans quoi l’abonnement sera coupé.

Netflix met fin aux abonnements payés via Apple

Depuis 2018, il n’est plus possible de souscrire à un nouvel abonnement à Netflix directement dans l’App Store. Seulement, Netflix avait laissé tranquille les abonnés qui payaient déjà leur abonnement via ce système. C’est maintenant terminé.

Comme le rapporte The Streamable, Netflix a commencé à informer certains utilisateurs qui paient actuellement leur abonnement par l’intermédiaire d’Apple qu’ils doivent changer de moyen de paiement. Un autre signe ne trompe pas : Netflix a mis à jour sa page d’aide dédiée. Désormais, le site indique que “certains abonnés facturés via Apple dans plusieurs pays peuvent être invités à ajouter un nouveau mode de paiement s’ils souhaitent poursuivre leur abonnement.“

Pour l’heure nous ignorons si cette remarque est valable pour la France. Mais même si ce n’est pas le cas tout de suite, il est probable que cette mesure s’étende peu à peu partout sur la planète. C’est par exemple de cette manière que s’était répandu l’interdiction de partage de compte Netflix. D’une poignée pays-tests, la mesure est aujourd’hui valable pour le monde entier.

Netflix ne veut plus payer les commissions de l’App Store d’Apple

Cela fait près de six ans que Netflix a fermé cette option d’abonnement. Il suffisait de se désabonner un temps et de revenir plus tard sur la plateforme pour perdre la possibilité de s’abonner via l’App Store. Il est donc probable que le nombre de personnes concernées par cette mesure soit négligeable.

C’est toutefois un signe de plus que la politique de l’App Store en repousse plus d’un. La question a d’ailleurs fait l’objet d’un procès entre Epic Games et Apple. L’éditeur de Fortnite avait introduit un moyen de paiement alternatif dans son jeu, pour éviter la commission de 15% touchée par Apple pour tout achat effectué dans une application obtenu via son magasin.

Le juge a finalement estimé que la politique de l’App Store ne viole pas les lois anti-monopole et Epic a perdu le procès. Pour Netflix, il est plus facile d’éviter ces commissions puisqu’il s’agit un abonnement et non de multiples paiements ponctuels. Il s’agit maintenant pour la plateforme de streaming de rentabiliser chaque centime de ses abonnements qui se multiplient, grâce au blocage des sites pirates.