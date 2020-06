Nintendo supprime de l’eShop un jeu mature classé tout public

Nintendo a supprimé en urgence un nouveau jeu mature de l’eShop qui a été classé tout public par erreur. Le jeu en question s’appelle « Do Not Feed The Monkeys » et il ne cible certainement pas un public familial, encore moins les jeunes enfants.

Crédit : Alawar Premium

Imaginez la surprise des parents lorsqu’ils se sont aperçus que leur enfant était en train de jouer sur sa Nintendo Switch à une démo d’un jeu non approprié pour son âge. D’autant plus que cette console est très adaptée pour la famille et les enfants, donc les adultes ne se soucient en général pas du contenu qu’elle peut proposer. Et pourtant, un jeu est passé au travers des mailles du filet du système de la classification par âge. Pour une raison encore obscure, le jeu « Do Not Feed The Monkeys » a reçu la classification « tout public » juste avant sa mise en ligne sur l’eShop de l’Amérique du Nord.

Une grossière erreur que les parents n’ont pas du tout appréciée

Edité par Alawar Premium et sorti en 2018 sur PC, Do Not Feed The Monkeys a su se faire une place parmi les jeux de narration. Son contenu décalé et humoristique a également fortement contribué à son succès. Les développeurs le décrivent comme « un simulateur digital de voyeur où vous regardez des étrangers au travers de caméras de surveillance. Envahissez leur vie privée et assistez à leurs moments les plus intimes, mais n’interagissez pas avec les sujets ».

Vous l’aurez compris, ce titre met en scène du contenu sexuel et de la nudité. En Europe, ce genre de jeux est interdit aux moins de 18 ans. Aux États-Unis, Do Not Feed The Monkeys est considéré comme « mature » donc interdit aux moins de 17 ans. C’est donc une grossière erreur d’avoir publié Do Not Feed The Monkeys en tout public. Les enfants pouvaient accéder à sa page et voir les captures d’écran. Ils avaient même la possibilité de télécharger la démo gratuite.

« Ce jeu peut contenir du contenu qui ne convient pas à tous les âges »

Nous ne savons toujours pas pourquoi l’organisme américain de classification par âge, l’ESRB, l’a classé en tout public. Et ce, juste avant sa mise en ligne. Même la description du jeu indiquait qu’il contient du contenu sensible : « ce jeu peut contenir du contenu qui ne convient pas à tous les âges, ou peut ne pas être approprié pour être visionné au travail: contenu de nudité ou à caractère sexuel, contenu en général pour adultes ».

En tout cas, après plusieurs signalements, Nintendo a rapidement supprimé le jeu du catalogue. Les développeurs ont également communiqué sur Twitter à propos de cet incident : « comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, nous avions l’intention de sortir Do Not Feed The Monkeys sur la Switch aujourd’hui [1er juin]. Malheureusement, nous avons dû changer la classification. Nous attendons la vérification de la nouvelle classification et nous pourrons sortir le jeu ». Nous n’avons pas encore d’informations à propos de la nouvelle date de sortie.

As some of you may know, we intended to release Do Not Feed the Monkeys on Switch today. Unfortunately, we had to change the ratings. We are waiting for the rating update to be tested, and we'll be able to release the game after that.



Sorry for any inconvenience! — Alawar (@alawarteam) June 1, 2020

