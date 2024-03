Nintendo Switch 2 : ce RPG très attendu pourrait être exclusif à la nouvelle console

La rumeur enfle : le très attendu Persona 6 pourrait débarquer sur la prochaine console de Nintendo, surnommée Nintendo Switch 2. Attention, on parle pour l’instant de bruits de couloir, mais provenant d’une source fiable, @MbKKssTBhz5, connu pour ses informations précises sur l’univers Sega et Atlus.

Nate randomly dropping Persona 6 info during DirectXbox pic.twitter.com/DRZcZHrC3x — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) March 16, 2024

Persona 6 : la future star RPG de la Nintendo Switch 2 ?

Cela fait des années que les joueurs attendent Persona 6 avec une impatience grandissante. Pour rappel, le dernier opus principal, Persona 5, est sorti en 2017. Huit longues années se sont écoulées, et Atlus a entre-temps multiplié les spin-offs pour la série Persona, proposant également un remake de Persona 3, Persona 3 Reload. Ce dernier pourrait d’ailleurs lui aussi rejoindre le catalogue de la Switch 2, lui qui est actuellement disponible sur PlayStation, Xbox et PC.

Mais revenons à notre star du jour, Persona 6. Sa venue sur Switch 2 marquerait une première historique : la série des Persona a toujours privilégié les consoles PlayStation. Ce changement de stratégie d’Atlus ravirait les possesseurs de la future console de Nintendo et leur offrirait une exclusivité de taille, même si on peine franchement à croire une telle information.

Et parlons justement de la Nintendo Switch 2. Initialement prévue pour la fin 2024, sa sortie aurait été repoussée à 2025, selon des informations récentes. Nintendo pourrait donc attendre encore quelques mois avant de dévoiler officiellement sa nouvelle console, qui devrait être un peu plus puissante que le Steam Deck.

En attendant, la Nintendo Switch actuelle peine à nous proposer de gros titres. Quelques jeux sont prévus dans les prochains mois, comme Princess Peach: Showtime, Paper Mario: The Thousand-Year Door, et Luigi’s Mansion 2 HD. Mais avec un Persona 6 exclusif et une Switch 2 plus puissante, la prochaine console de Nintendo pourrait bien devenir la console de choix pour les amateurs de RPG japonais.