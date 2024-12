La Switch 2 décrite en détail par un membre de Reddit, une source jugée fiable

La future console de Nintendo n’arrête pas de faire parler d’elle et, à quelques mois d’un lancement certain, les rumeurs et annonces se multiplient. Mais ici, il ne s’agit pas de rumeurs…

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

La remplaçante de la Nintendo Switch, sortie en 2017, n’a jamais été aussi proche. En effet, ces derniers mois, les rumeurs de sa sortie se sont multipliées, indiquant dans un premier temps que la production avait déjà commencé, que son prix serait assez élevé, et qu’elle devrait être disponible sans doute à la fin du premier trimestre 2025.

Depuis, les fuites se sont calmées, mais elles pourraient bien reprendre. En effet, il est sans doute prévu que l’annonce officielle de Nintendo ait lieu courant janvier, ce qui indique que des informations précises, voire des consoles, sont déjà entre les mains de certaines personnes. De quoi donner envie de laisser fuiter quelques détails.

Vous voulez tout savoir sur la Switch 2 ? Allez sur Reddit…

Et des fuites, il y a en a une qui est particulièrement active en ce moment et elle se trouve sur Reddit, un réseau communautaire de discussion où l’on trouve toute sorte de groupes (appelés subreddits) où l’on parle de tout et n’importe quoi.

Sauf qu’ici, il ne s’agit pas de n’importe quoi. En effet, le subreddit NintendoSwitch2 a été créé par un utilisateur nommé NextHandheld (prochaine console portable), qui affirme disposer de nombreuses informations officielles. Pour la blague, il a d’ailleurs indiqué venir du futur.

Ses affirmations ont cependant été vérifiées par l’un des administrateurs de Reddit, dans le cadre de la règle numéro 3 du subreddit : les fuites doivent avoir une source. L’administrateur a indiqué que l’utilisateur NextHandheld est bien en possession d’informations spécifiques sur la Switch 2 et qu’il aurait eu la console en main pendant une courte période.

NextHandheld demande à ce que personne ne lui envoie de message privé, il n’y répondra pas. Par contre, le but du subreddit est que chaque utilisateur peut lui poser une question sur la future console (hardware uniquement, car il n’a pas d’information sur la partie software) et qu’il y répondra.

Ensuite, le 25 décembre, il publiera en guise de cadeau de Noël aux utilisateurs du groupe les preuves de ce qu’il leur aura dit (dont des photos de la console définitive). Il indique d’ailleurs que l’annonce Nintendo devrait bien avoir lieu en janvier, mais il n’a pas de confirmation spécifique à ce sujet. Et la sortie serait pour mi-mars.

Ce que l’on sait pour le moment

De nombreux utilisateurs se sont pris au jeu et voici un florilège des réponses qui en sont ressorties.

Dans un premier temps la Switch 2 s’appellera bien Switch 2, ce n’est pas juste un nom de code.

Ensuite, les joycons (manettes) de la Switch 2 s’attachent via un système d’aimant très efficace. Il semble que la manette de gauche dispose d’une sorte de laser, qui pourrait bien servir de guide pour certains jeux (avec un capteur sur la station d’accueil). Ils seraient également équipés de capteurs à effet Hall.

Le bouton qui se trouve à côté du bouton d’accueil (home) s’appelle C, mais NextHandheld ne sait pas ce qu’il enclenche. Les boutons et les sticks sont légèrement plus gros que sur la Switch.

La station d’accueil est incurvée sur les bords et à l’arrière et elle ne couvre pas le haut de l’écran. “Imaginez le dock actuel avec des bords arrondis sur le dessus. Il est plus large pour s’adapter à la taille de l’écran, mais la hauteur n’est bizarrement pas si grande que ça. Honnêtement, ça me semble un peu dérangeant parce qu’une grande partie de l’écran ressort et surtout avec les coins arrondis alors que ce n’est pas le cas sur la Switch” (un utilisateur a cependant indiqué que c’était le cas sur la Switch OLED). “Ce dont je me souviens, c’est que l’interrupteur affiche parfois la charge en haut – je me demande s’ils vont utiliser cet espace de manière créative comme un mode veille.”

Sur le côté, la station d’accueil dispose de 2 ports USB-C. À l’intérieur se trouve un port USB-C, un port HDMI et un port Ethernet.

Un utilisateur lui a par ailleurs demandé “Selon vous, après avoir vu et tenu l’appareil (et je suppose qu’on vous a donné certaines informations que vous ne pouvez pas explicitement partager avec nous ici), êtes-vous plus ou moins enthousiaste à propos du système que vous ne l’étiez avant d’avoir eu l’occasion de le voir ?”

Ce à quoi il a répondu : “Oh, il y a en fait des choses intéressantes dans les Joy-cons que je n’ai vu personne mentionner et qui pourraient créer de nouvelles expériences. J’étais probablement plus excité avant, mais je ne dirais pas que je suis déçu non plus. Si j’avais le choix de l’utiliser pour jouer à la plupart des jeux de qualité Steam Deck je dirais qu’il n’y a pas de compétition.”

En ce qui concerne le poids et la compacité de la console, NextHandheld indique “Elle n’est pas lourde – et tout à fait utilisable en mode portable. Elle est beaucoup plus légère que la Switch. Elle est en fait aussi fine que l’original. En ce qui concerne le cadre, je peux dire que les images de fuites que vous avez déjà vues sont exactes.” Il a aussi indiqué que la console était très agréable en main avec une taille comme celle du Steam Deck, mais plus fine et plus légère de la Switch.

L’écran de la Switch 2 est un LCD de 7,4 pouces. L’encoche d’insertion de cartouche est sensiblement de la même taille que la Switch. De plus, il semble qu’un port pour carte microSD soit disponible.

Vous voulez en savoir encore plus ? N’hésitez pas à vous rendre sur le subreddit concerné. Mais vous pouvez aussi accéder à un document créé par un des utilisateurs qui reprend l’ensemble des informations qui ont été données lors du jeu de question réponse (qui n’est pas fini).