Nintendo Direct : quels sont les prochains jeux pour la Switch ?

Crédit : Nintendo

Alors que tous les fans de Nintendo attendent fébrilement le 2 avril pour tout savoir sur la prochaine console, la Nintendo Switch 2, un Nintendo Direct vient d’avoir lieu, portant non pas sur la nouvelle console qui monopolise toute l’attention, mais sur les nouveaux jeux à venir pour la Nintendo Switch première du nom, qui attend toujours sa successeuse depuis plus de 34 ans….

D’une durée de 30 minutes, l’événement a traité une quinzaine de jeux, prévus pour cette année, pour 2026 et d’anciens jeux en portage pour la Switch.

Quels sont les titres officiellement annoncés pour la Switch ?

Parmi les grands titres tant attendus, il y a Metroid Prime 4 : Beyond qui a déjà été officiellement annoncé pour 2025 ainsi que Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Un peu moins connu, Rift of the Necrodancer, est déjà disponible, ainsi que Disney Villains Cursed Café, des petits jeux sympathiques, mais sans prétention.

Une flopée de jeux est prévue pour cet été ! No Sleep for Kaname Date (25 juillet), RAIDOU : The Mystery of the Soulless Army (19 juin), Tamagotchi Plaza et Shadow Labyrinth (18 juillet) seront les nouveautés. Ils seront accompagnés de Patapon 1 et 2 (11 juillet), un jeu culte de la PSP, en portage sur la Switch. N’oublions pas Story of Seasons : Grand Bazaar pour le 27 août, nouvel opus de la saga des jeux cozy.

Crédit : Nintendo

Pour la fin de l’année 2025, Nintendo prévoit également le lancement de Légendes Pokémon Z-A (une valeur sûre), Witchbrook et The Eternal Life of Goldman.

Pour 2026, Tomadochi Life : Une vie de rêve, Rhythm Paradise Groove sont dans les tuyaux. Par contre, aucune information sur le Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, pourtant annoncé pour 2025.

Crédit : Nintendo

D’autres annonces en plus des jeux

En plus des jeux, Nintendo annonce un système de “cartouches virtuelles” qui permet à un joueur de prêter l’un de ces jeux dématérialisés achetés dans l’eShop, à un ami pendant 14 jours. Le jeu sera désactivé durant ce laps de temps sur le compte du joueur propriétaire, permettant, en théorie, de lutter contre le partage de comptes.

Autre annonce annexe, l’entreprise va lancer une application nommée Nintendo Today, permettant aux fans de suivre toute l’actualité de Nintendo et notamment de la nouvelle console. Notez que le lancement de la Switch 2 et de l’application seront simultanés.

Nintendo n’entend pas donc laisser tomber la Nintendo Switch de sitôt. Pour rappel, elle s’est déjà vendue à plus de 150 millions d’exemplaires et les jeux de la Switch 2 sont censés être rétrocompatibles…