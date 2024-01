Nintendo Switch 2 : plusieurs jeux sont en préparation, les studios l’ont confirmé

La Nintendo Switch 2 serait une réalité si l’on en croit un sondage ! 3000 développeurs ont été interrogés sur leurs futurs projets et parmi eux, 8% annoncent préparer un jeu pour la console.

TL;DR 8% des développeurs interrogés annoncent bosser sur un jeu pour la Nintendo Switch 2

32% des développeurs souhaitent développer pour la Nintendo Switch 2

Il s’agit des résultats d’un sondage mené par Game Developers Conference auprès de 3000 développeurs

Depuis des mois, voire des années, la Nintendo Switch 2 ne cesse de faire parler d’elle. On l’annonce plus puissante qu’une PS4 Pro ou qu’un Steam Deck tandis qu’une poignée de développeurs auraient eu droit à une démo lors de la Gamescom 2023. Aujourd’hui, on apprend que bon nombre de studios planchent déjà sur des jeux pour la future console.

8% des studios préparent un jeu sur Nintendo Switch 2

Si l’on parle de jeux à venir sur la Nintendo Switch 2, c’est parce que la Game Developers Conference a interrogé 30000 développeurs sur leurs projets à venir. Et on apprend que 8%, 240 d’entre eux, développent un titre pour la future console. Attention toutefois puisque les studios parlent du “successeur” de la Nintendo Switch. Il n’est jamais question d’une “Nintendo Switch 2“.

Ce n’est plus un secret, les studios ont accès à des kits de développement pour la Nintendo Switch 2. Même si la firme nippone esquive les questions à propos de la future console, il semble évident que sa sortie se prépare. Ce qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on sait que la Nintendo Switch a déjà bien vécu et qu’il faut désormais préparer la suite face à la PS5 et à la Xbox Series.

Nintendo a déjà présenté la Switch 2 pendant la Gamescom 2023

Comme expliqué précédemment, Nintendo aurait profité de la dernière Gamescom pour dévoiler une version boostée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch 2. Une réunion totalement secrète mais dont le contenu a évidemment fuité même si aucune image n’a été partagée. Nul doute que la future console se vendra très bien, surtout lorsque l’on sait que la Nintendo Switch a battu des records pour le constructeur après l’échec de la Wii U.

Si la Nintendo Switch plait autant, en plus de sa conception 2-en-1 à la fois console de salon et console portable (en dehors de la version Lite), c’est grâce à sa ludothèque. Ses exclusivités cartonnent auprès des joueurs très engagés et fidèles à la marque.

Entre Mario, Zelda, Splatoon, Pikmin, Pokémon ou encore Super Smash Bros., Nintendo a de solides arguments face à ses concurrents. Certes, PlayStation et Xbox peuvent compter sur des exclusivités mais dans le fond, leurs ludothèques et l’expérience proposée restent assez proches (pour ne pas dire similaires). Idem pour le PC !