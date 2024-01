Nintendo Switch 2 : sa puissance serait supérieure au Steam Deck et la PS4 Pro

Nintendo pourrait annoncer cette année une nouvelle console, qui succéderait à la Switch. Selon des rumeurs, cette console serait dotée d’une puce Nvidia plus performante, d’un écran plus grand et d’une mémoire plus importante. Elle serait capable de rivaliser avec le Steam Deck et la PS4 Pro.

Nintendo Switch 2 (concept) © DR

TL;DR La Switch 2 serait dotée d’une puce Nvidia Tegra 239, gravée en 5 nm.

Elle aurait une puissance graphique supérieure au Steam Deck et à la PS4 Pro.

Elle aurait aussi plus de RAM, de stockage et un écran plus grand.

Les spéculations sur une éventuelle Nintendo Switch 2 vont bon train et ce week-end, c’est une fiche technique divulguée par le site Universo Nintendo qui fait parler d’elle. Bien que ces détails ne soient pas confirmés, ils valent quand même qu’on s’y attarde.

Switch 2 : une console de Nintendo qui pourrait bien faire de l’ombre au Steam Deck

Si les rumeurs se confirment, Nintendo poursuivrait sa collaboration fructueuse avec Nvidia, cette fois avec une puce Tegra 239, surnommée Drake. Cette puce serait gravée en 5 nm, marquant une amélioration significative par rapport aux générations précédentes. Le CPU de cette nouvelle puce embarquerait 8 cœurs Cortex-A78C, offrant une puissance de traitement notablement supérieure à celle de la Switch actuelle.

La Switch 2 pourrait ainsi rivaliser avec des consoles de salon en termes de puissance graphique. En mode dock, elle développerait entre 3,5 et 4,5 teraFLOPS, la plaçant au-dessus du Steam Deck et de la PS4 Pro en termes de performance (1,6 et 1,8 teraFLOPS respectivement).

En mode mobile, la puissance graphique resterait impressionnante, dépassant celle de la Switch actuelle. Puisqu’il se dit qu’elle bénéficiera du DLSS 3.5, elle pourrait bien afficher des jeux en 4K sur un téléviseur, ou en 1080p sur son écran portable, tout en conservant un bon taux de rafraîchissement.

La future console ne se limiterait pas à la puissance brute. Elle embarquerait entre 12 et 16 Go de RAM LPDDR5/X, un écran de 8 pouces avec une résolution de 1080p à 60 Hz (même s’il se murmure qu’il serait en 120 Hz) et un stockage de 256 à 512 Go, un bond significatif par rapport aux modèles actuels.

Quant au support des cartouches, il n’est pas clair si la nouvelle console sera compatible avec les jeux de la Switch, ou si elle utilisera un nouveau format. Le site Universo Nintendo évoque la possibilité d’utiliser de la flash 3D-NAND pour augmenter la capacité de ses cartouches. Il faudra toutefois continuer d’attendre des nouvelles de la firme de Kyoto, peut-être lors d’un prochain Direct ?

Source : Universo Nintendo