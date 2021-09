Nintendo Switch Online : les jeux N64, Mega Drive et 2 nouvelles manettes sans fil arrivent bientôt

C’est officiel. Le Nintendo Switch Online va accueillir des jeux N64 et Mega Drive dans un nouvel abonnement en octobre. Les joueurs nostalgiques pourront aussi se procurer 2 nouvelles manettes N64 et Mega Drive sans fil.

À l’occasion du Nintendo Direct qui s’est déroulé cette nuit, Nintendo a annoncé ce à quoi l’on s’attendait. Le service d’abonnement Nintendo Switch Online va accueillir une nouvelle collection de jeux N64 et Mega Drive fin octobre. Les jeux rétro feront partie d’un pack additionnel auquel les abonnés du Nintendo Switch Online pourront souscrire en plus de leur abonnement classique.

Les jeux N64 et Mega Drive débarquent sur le Nintendo Switch Online – Crédit : Nintendo

Ce n’est pas tout. Nintendo n’a pas annoncé une nouvelle manette comme on en parlait la semaine dernière, mais deux ! Les deux nouvelles manettes sans fil de la Nintendo Switch sont inspirées de la Nintendo 64 et de la Mega Drive. Les joueurs les plus nostalgiques pourront donc profiter des jeux N64 et Mega Drive du Nintendo Switch Online avec les fameuses manettes et leur forme emblématique.

Quel est le catalogue des jeux N64 et Mega Drive pour le Nintendo Switch Online ?

Le prix de l’abonnement au catalogue de jeux N64 et Mega Drive n’a pas encore été annoncé, mais Nintendo prévoit de donner plus de détails prochainement. En attendant, la firme nippone a révélé la liste des jeux qui seront disponibles fin octobre. D’ailleurs, les jeux N64 auront un mode multijoueur en local, mais aussi en ligne pour jouer avec ses amis. Plus de jeux tels que The Legend of Zelda : Majora’s Mask ou Mario Golf seront ajoutés au catalogue par la suite. Les jeux Nintendo 64 disponibles fin octobre seront :

Super Mario 64 ;

Mario Kart 64 ;

Starfox 64 ;

Yoshi’s Story ;

The Legend of Zelda : Ocarina of Time ;

Mario Tennis ;

Dr Mario 64 ;

WinBack : Covert Operations ;

Sin and Punishment.

Les jeux N64 du Nintendo Switch Online – Crédit : Nintendo

Du côté des jeux Mega Drive, on retrouvera :

Sonic The Hedgehog 2 ;

Ecco The Dolphin ;

Golden Axe ;

Strider ;

Streets of Rage 2 ;

Castlevania : Bloodlines ;

Contra : Hard Cops ;

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine ;

Gunstar Heroes ;

Phantasy Star IV ;

Ristar ;

Shining Force ;

M.U.S.H.A ;

Shinobi 3.

Les jeux Mega Drive du Nintendo Switch Online – Crédit : Nintendo

Enfin, les deux manettes sans fil N64 et Mega Drive n’ont pas encore de date de sortie, mais elles seront vendues à 49,99 $ l’unité. À l’instar de la manette SNES sortie en 2019, les manettes N64 et Mega Drive seront réservées aux abonnés du Nintendo Switch Online.

Les manettes N64 et Mega Drive pour les abonnés du Nintendo Switch Online – Crédit : Nintendo

Source : CNET