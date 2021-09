Nintendo Switch Online : les jeux Nintendo 64 arriveraient, mais il faudrait payer plus cher

Le Nintendo Switch Online pourrait bientôt accueillir des jeux de la Nintendo 64 pour compléter sa bibliothèque de jeux NES et Super Nintendo. Cependant, selon un nouveau rapport, l’abonnement serait plus cher pour débloquer ces jeux N64.

Le Nintendo Switch Online est, comme son nom l’indique, un service d’abonnement pour jouer à des jeux multijoueurs en ligne, mais pas que. Il comprend aussi le chat vocal, la sauvegarde dans le cloud et une bibliothèque de jeux NES et Super Nintendo. Comme Nintendo l’explique, « en vous abonnant au service payant Nintendo Switch Online, vous pourrez accéder librement à un catalogue de jeux NES et Super NES sans cesse grandissant ».

Les jeux SNES du Nintendo Switch Online – Crédit : Nintendo

Les joueurs attendent impatiemment l’arrivée des jeux Nintendo 64 pour compléter la bibliothèque existante des jeux NES et Super Nintendo. D’ailleurs, certains joueurs s’abonnent à Nintendo Switch Online uniquement pour le catalogue de jeux rétro. Selon le rapport de l’insider et leaker « Nate the Hate », il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.

Un abonnement Nintendo Switch Online plus cher pour jouer aux jeux N64 ?

La bonne nouvelle, c’est que les jeux Nintendo 64 arriveraient effectivement sur le Nintendo Switch Online. Nous n’avons pas de date de sortie précise, mais il semblerait bien que Nintendo ait prévu d’ajouter quelques jeux N64. Comme un internaute l’a précisé, « j’imagine Nintendo garder la sélection extrêmement petite, gardant beaucoup de leurs plus gros titres pour des compilations et des packages ». D’ailleurs, le remake de GoldenEye 007 qui est un jeu culte de la N64 faisait parler de lui il y a quelques mois.

La mauvaise nouvelle, c’est que l’abonnement Nintendo Switch Online coûterait plus cher pour jouer aux jeux N64. Selon Nate the Hate, Nintendo se servirait de l’arrivée des jeux N64 pour introduire une formule plus onéreuse. À l’heure actuelle, un abonnement individuel de 12 mois coûte 19,99 €. La formule avec les jeux N64 pourrait être entre 5 à 10 € plus chère.

Bien entendu, il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes. Nous ne pouvons pas encore savoir si Nintendo a bel et bien prévu de faire revivre les jeux N64 sur la Switch qui prend désormais en charge le Bluetooth audio après 4 ans.

Source : ComicBook