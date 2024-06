Xbox Game Pass : 6 nouveaux jeux arrivent en juin, la liste va vous rendre heureux

Comme tous les mois, le Xbox Game Pass s’enrichit de belles nouveautés pour son catalogue. Après la première salve de titres pour le mois de juin 2024, place aux autres nouveautés à mi-parcours pour les joueurs Xbox mais aussi PC et cloud gaming. On vous dévoile le calendrier complet des ajouts des prochaines semaines mais aussi des jeux qui partent.

Quels sont les nouveautés du Xbox Game Pass en juin 2024 ?

En plus des Xbox et des PC, certains titres sont déployés sur le cloud gaming de la formule Ultimate du Xbox Game Pass (14 premiers jours à 1 €, puis 14,99 € par mois). Il sera donc possible d’y jouer depuis n’importe quel appareil à condition d’une solide connexion.

Précisons également EA Sports FC 24 est réservé aux membres EA Play qui est également inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate. Pour rappel, si vous possédez une carte graphique GeForce GTX 10 ou plus récente, profitez de trois mois offerts au service de Microsoft.

Still Wakes The Deep : 18 juin (PC, Xbox Series, cloud gaming)

: 18 juin (PC, Xbox Series, cloud gaming) My Time at Sandrock : 20 juin (PC, Xbox, cloud gaming)

20 juin (PC, Xbox, cloud gaming) EA Sports FC 24 – EA Play : 25 juin (PC, Xbox, cloud gaming)

– EA Play : 25 juin (PC, Xbox, cloud gaming) SteamWorld Dig : 26 juin (Xbox et cloud gaming)

26 juin (Xbox et cloud gaming) SteamWorld Dig 2 : 26 juin (Xbox et cloud gaming)

26 juin (Xbox et cloud gaming) Robin Hood – Sherwood Builders : 27 juin (PC, Xbox Series et cloud gaming)

Quels jeux quittent le Xbox Game Pass en juin 2024 ?

Nous vous avions déjà parlé des titres qui s’en vont du Xbox Game Pass en juin et malheureusement, cette liste s’allonge aussi. Voici tous les jeux qui ne seront plus disponible à la fin du mois :

FIFA 22 (Xbox et PC)

(Xbox et PC) F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch (PC, Xbox et cloud gaming)

(PC, Xbox et cloud gaming) Stranded Deep (PC, Xbox et cloud gaming)

(PC, Xbox et cloud gaming) Histoire des Saisons : Friends of Mineral Town (PC, Xbox et cloud gaming)

(PC, Xbox et cloud gaming) Sword and Fairy Together Forever (PC, Xbox et cloud gaming)

On sait par avance que le premier jeu qui sera retiré du Xbox Game Pass le mois prochain. Cricket 22 s’en va le 5 juillet prochain.